الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تفاصيل مشاركة محمد رمضان في موسم الرياض

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يشارك الفنان محمد رمضان في الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية..

ومن المقرر أن يقدم  محمد رمضان رفقة رودج حفلة مميزة ضمن ليالي الموسم، وذلك يوم 24 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا بالسعودية.

يقدم خلالها محمد رمضان مجموعة من أشهر أغنيات كـ نمبر ١ ومافيا والملك وثابت وغيرها الكثير…
 

 

رمضان يثير الجدل

وكان الفنان محمد رمضان، قد أثار حالة من الجدل في الأيام الماضية، بسبب إحياء عدد من الحفلات الغنائية، ورفضه إلغائها، لتأكيده على التزامه بتنفيذ عقود الحفلات.

Advertisements

عقب هذه التصريحات، فتح المتابعون النار على محمد رمضان، مطالبين منه الاعتذار، واحترام مشاعر الشعوب العربية، والتضامن مع الفلسطينيين، في حربهم مع إسرائيل، في ظل الإبادة الجماعية، التى تحدث في قطاع غزة.

لكن عاد محمد رمضان ليرد على الجمهور، بمنشور عبر حسابه علي موقع الصور الشهير “انستجرام" حيث قال:"اخواتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا إلتزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الإلتزام بها".

وأضاف: "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فلسطين، اللهم آمين".

محمد رمضان

وكان محمد رمضان نشر في وقت سابق فيديو جديدا عبر حسابه على إنستجرام، حذر فيه من استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "اليوم مسئول بوزارة الصحة الفلسطيني قال إن عدد الضحايا يوم 31 أكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني".

وأضاف: "صوتنا وصل لحكوماتنا وهي صابرة وأكيد للصبر حدود، إحنا دينا بيحترم اليهودية وكل الديانات، لكن إحنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم للأرض".

وتابع: "أنتم لستم حمل الغضب العربي القادم، ودوركم كشعب إسرائيلي أن تنزلوا ضد حكومتكم في أسرع وقت ممكن لوقف المجازر، ولا تسمحوا بقتل أي طفل عربي مرة ثانية أو أي إنسان عربي.. وقد أعذر من أنذر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشعب الفلسطيني قطاع غزة محمد رمضان موسم الرياض المملكة العربية السعودية موسم الرياض الترفيهي

مواد متعلقة

تفاصيل مسرحية "التلفزيون" لإيمي سمير غانم وحسن الرداد في موسم الرياض

محمد رمضان يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: مش هنسمح بكده

الأكثر قراءة

قبل جلسة محاكمتهم، النص الكامل للتحقيقات في قضية حفل المنصورية، وأقوال المتهمين ومالك الفيلا

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

البيت الأبيض يكشف حقيقة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف القتال وإطلاق سراح رهائن

أغنية لأول مرة على المسرح وديو مع رامي جمال، مفاجآت إليسا في حفلها بالسعودية (فيديو)

زي النهاردة، الجهاد الإسلامي تدبر هجوما دمويا على السفارة المصرية بباكستان

أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق، آخر تحديث

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وضابط شمالي غزة

تفاصيل مشاركة محمد رمضان في موسم الرياض

Advertisements

منوعات

المزيد

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية