الحوثيين تضع شروطا على إسرائيل وأمريكا للإفراج عن السفينة جالاكسي ليدر

أخبار غزة الآن، اشترط قيادي في جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم الثلاثاء، إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة وإدخال الغذاء والمياه لسكان القطاع، مقابل الإفراج عن سفينة الشحن التي استولت عليها الجماعة، الأحد، في البحر الأحمر.



وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين محمد على الحوثي، عبر "إكس" (تويتر سابقًا) معلقًا على مطالبة أمريكا للجماعة بالإفراج عن سفينة جالاكسي ليدر" وطاقمها: "إذا أوقفت وكفت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية".

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وأضاف: “ما قامت به البحرية ”يقصد القوات البحرية التابعة للجماعة" يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل".

الخارجية الأمريكية تطالب بالإفراج عن السفينة

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها ماثيو ميلر، جماعة الحوثيين بـ"الإفراج الفوري" عن السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، معتبرة "استيلاء الحوثيين على السفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مشيرة إلى "أن الولايات المتحدة ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية".



يأتي هذا غداة بث جماعة "أنصار الله"، تسجيلًا مصورًا لعملية سيطرتها على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، الاستيلاء على السفينة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

الكيان الصهيوني يهدد أمن واستقرار المنطقة

وجدد المتحدث العسكري "التحذير لجميع السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها بأنها سوف تصبح هدفًا مشروعًا"، مؤكدًا "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والجرائم بحق الفلسطينيين".



واعتبر أن “من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني ”يقصد إسرائيل""، مشددًا على "أن العمليات العسكرية لا تهدد إلا سفن كيان العدو الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين"، على حد تعبيره.

وكان مصدر مقرب من جماعة "أنصار الله" أفاد بأن القوتين الجوية والبحرية التابعتين للجماعة خططت لعملية الاستيلاء على السفينة "جالكسي ليدر" منذ أيام، وجرى تنفيذها بتوجيهات من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بعيدًا عن المياه الإقليمية اليمنية، حيث أنزلت مروحية قوة خاصة على متن السفينة قبل أن ترافقها زوارق إلى ميناء الصَّليف شمال محافظة الحديدة غرب اليمن، مضيفًا أن أفراد طاقم السفينة مكون من 25 شخصًا يحملون جنسيات فلبينية وأوكرانية ومكسيكية.