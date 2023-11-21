الخارجية الأمريكية تضع خطوطًا حمراء على حكم غزة بعد الحرب

العملية البرية في غزة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أبلغت دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إيقاف العنف ضد المستوطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

حكم قطاع غزة

وأكدت الوزارة الأمريكية، أن حركة حماس لا يجب أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب وإسرائيل يجب ألا تحتل القطاع.

اختيار الفلسطينيين

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه على الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة وليس للولايات المتحدة أن تحدد لهم ذلك.

وحدة غزة والضفة الغربية

ولفتت إلى أنها تطمح إلى وحدة بين غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية الحالية التي تقبل بها تمامًا لأداء هذا الدور.

Advertisements

هل تستخدم الدول العربية النفط كسلاح من أجل غزة؟

في وقت سابق، أكد عاموس هوكستين، كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة العالمي، أن بلاده واثقة من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح.

وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: "بعد أن أصبح النفط سلعة، تم استخدامه كسلاح بين الحين والآخر. لذلك نحن دائما نشعر بالقلق بشأنه، ونعمل ضد حدوث ذلك، لكنني أعتقد أن هذا لم يحدث بعد".

وأشار إلى أن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط، بما فيها العربية السعودية، كان "قويا للغاية" خلال العامين الماضيين.

وقال كبير المستشارين: "التعاون والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين للنفط كان قويا للغاية خلال العامين الماضيين في محاولة لمنع وقوع صدمات بمجال الطاقة".

الحرب في غزة

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.



وأكد نتنياهو، بعد لقائه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".

وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".



وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي تقودها على مدار الساعة"، لافتًا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".



وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".