الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني: الأوضاع في غزة مأساوية وتزداد سوءًا

رئيس الوزراء البريطاني،
رئيس الوزراء البريطاني، فيتو

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال كلمته بالقمة الدولية لأمن الغذاء المقامة في لندن، أن الأوضاع في غزة مأساوية وتزداد سوءا، داعيا إلى إنهاء معاناة المدنيين في القطاع.

غزة تحتاج الي دخول مزيد من المساعدات الإنسانسة

وقال سوناك: "الوضع مأساوي حقا ويزداد سوءا.. الأوضاع في قطاع غزة تسوء وهناك حاجة إلى دخول المساعدات الإنسانية".
 

وأوضح أن بلاده "تضغط من أجل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ومضاعفتها وإيصال الغذاء والوقود والدواء".
 

واعتصم نشطاء من منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، التي تطالب بوقف إطلاق النار، من أجل توصيل الغذاء والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، في مكان انعقاد المؤتمر في لانكستر هاوس.


وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين ميلاني وارد: "من الجيد أنهم يتحدثون عن معالجة مسألة أمن الغذاء في العالم.. لكن إذا كانوا سيفعلون ذلك على محمل الجد، فلا يمكنهم تجاهل الوضع في غزة، حيث يواجه 2.2 مليون شخص خطر المجاعة".

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وأضافت: "بسبب الحصار المفروض على غزة، فإن كمية المساعدات التي تم الحصول عليها في الشهر الماضي لا تكفي إلا لمدة يومين عاديين".

 

وكان قد قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة تقترب من نهايتها.


اتفاق الرهائن


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لإتفاق بشأن الرهائن ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى.
واستطرد: "إسرائيل وافقت على هُدن إنسانية قصيرة بناء على طلبنا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لدولة الاحتلال ضرورة عدم تعرض المدنيين للأذى بجنوب غزة.


صفقة الرهائن 


وتابع: حال تم الإتفاق بشأن صفقة الرهائن نتوقع من جميع الأطراف أن تلتزم ببنود هذا الاتفاق.

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