الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

وزيرة الداخلية البريطانية،
وزيرة الداخلية البريطانية، فيتو

رحبت حركة حماس اليوم الإثنين بقرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان من منصبها.

ووصفت "حماس"، قرار رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، بإقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، اليوم الإثنين، بأنه انتصار للفعل الشعبي العارم في بريطانيا، ودعت شعوب العالم الحرة لتصعيد حراكها حتى وقف حرب الإبادة على قطاع غزة.


انتصار للحراك الشعبي العارم في بريطانيا


وقال بيان صدر عن الحركة: إن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، المناهِضة للفعل الشعبي البريطاني المناصر للحق الفلسطيني، والتي وصفت المتظاهرين لأجل فلسطين بالغوغاء؛ هو انتصار للحراك الشعبي العارم في بريطانيا، والمناصر للرواية والمظلومية الفلسطينية، المناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة" بحسب البيان.

ودعت "حماس" في بيانها "شعوب العالم الحرة في العواصم الغربية، إلى الاستمرار في هبّتها المناصرة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيدها، والضغط على الحكومات وصنّاع القرار، للالتزام بما يمليه القانون الدولي والإنساني، والعمل لوقف المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة".

Advertisements

إقالة وزير الداخلية البريطانية

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها التحريضية ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف إطلاق النار والعدوان على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يواجه دعوات متزايدة لإقالة وزيرة الداخلية في حكومته بعد أن قالت إن عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا ما اسمتهم بـ "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة.
وجاءت تصريحاتها التي تلقفها الجناح اليميني لحزب المحافظين الحاكم، بعدما وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية" بعد أيام على قولها إن العيش بلا مأوى هو "خيار لنمط الحياة".
 

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حماس وزيرة الداخلية البريطانية إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان حركة حماس غزة

مواد متعلقة

من هو جيمس كليفرلي وزير الداخلية البريطاني الجديد الذي كان يشغل حقيبة الخارجية؟

لوبي المصريين ينجح في الإطاحة بالوزيرة المكروهة.. سر إقالة وزيرة الداخلية البريطانية ومحطات من سجلها العنصري ضد العرب والمهاجرين

الأكثر قراءة

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

إحالة 12 متهمًا في واقعة "حفل المنصورية" للمحاكمة الجنائية

متى تنتهي أزمة السجائر؟ تجار يكشفون لـ«فيتو» أسباب تفاوت الأسعار (صور)

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع الجيش الإسرائيلي كل دقيقة وهذه رسالتنا له (فيديو)

الدوري المصري، الأهلي يحتفل بصدارة جدول الترتيب

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين (رابط مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية