تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

رحبت حركة حماس اليوم الإثنين بقرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان من منصبها.

ووصفت "حماس"، قرار رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، بإقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، اليوم الإثنين، بأنه انتصار للفعل الشعبي العارم في بريطانيا، ودعت شعوب العالم الحرة لتصعيد حراكها حتى وقف حرب الإبادة على قطاع غزة.



انتصار للحراك الشعبي العارم في بريطانيا



وقال بيان صدر عن الحركة: إن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، المناهِضة للفعل الشعبي البريطاني المناصر للحق الفلسطيني، والتي وصفت المتظاهرين لأجل فلسطين بالغوغاء؛ هو انتصار للحراك الشعبي العارم في بريطانيا، والمناصر للرواية والمظلومية الفلسطينية، المناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة" بحسب البيان.



ودعت "حماس" في بيانها "شعوب العالم الحرة في العواصم الغربية، إلى الاستمرار في هبّتها المناصرة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيدها، والضغط على الحكومات وصنّاع القرار، للالتزام بما يمليه القانون الدولي والإنساني، والعمل لوقف المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة".

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إقالة وزير الداخلية البريطانية

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها التحريضية ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف إطلاق النار والعدوان على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يواجه دعوات متزايدة لإقالة وزيرة الداخلية في حكومته بعد أن قالت إن عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا ما اسمتهم بـ "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وجاءت تصريحاتها التي تلقفها الجناح اليميني لحزب المحافظين الحاكم، بعدما وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية" بعد أيام على قولها إن العيش بلا مأوى هو "خيار لنمط الحياة".

