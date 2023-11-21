طريقة عمل القرنبيط، القرنبيط من خضراوات الشتاء الشهيرة التي تقدم في مصر بطريقة شعبية مميزة وشهيرة وله عشاق كثيرون.

وطريقة عمل القرنبيط، سهلة وبسيطة، ولكن الطريقة التقليدية قد يمل بها البعض أحيانا لذا تبحث ربات البيوت عن طرق مختلفة لتقديم القرنبيط.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل القرنبيط بأكثر من طريقة.

مكونات عمل القرنبيط:

زهرة قرنبيط

كوب جبن رومى مبشور

نصف ربطة بقدونس مفروم

3 ملاعق بقسماط مطحون ناعم

بيضة

ربع كوب لحم مفروم

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ثمرة بصل صغيرة مفرومة ناعم

فص ثوم

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

رشة قرفة

ربع كوب ماء

طريقة عمل القرنبيط:

نسلق زهرة القرنبيط بعد غسلها وتقطيعها ولا ننسى إضافة القليل من الكمون إلى ماء السلق.

بعد تمام نضج القرنبيط نشله من الماء الساخن ونصفيه جيدا ونتركه جانبا.

نعصج اللحم المفروم حيث نشوح اللحم فى القليل من الزبد ثم نضيف البصل والثوم والتوابل والماء ونتركه على النار الهادئة حتى تمام النضج، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

نحضر بولة عميقة ونضع بها زهرات القرنبيط فقط وليس العروش.

نفتتها باليد، ونضيف لها اللحم المفروم المعصج والبقسماط والجبن المبشور والبقدونس والبيضة والتوابل المذكورة.

نعجن جيدا حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجين يسهل تشكيله.

نشكل القرنبيط أقراص، ونقليها فى مقلاة مع القليل من الزيت.

نقلب على النار حتى يحمر لونها ويصبح لونها ذهبى مميز.

نرفعها من على النار ونضعها على ورق مطبخ.

تقدم ساخنة بجانب الخبز والبطاطس المقلية والسلطة الخضراء.

طريقة عمل القرنبيط، فيتو

ولعمل القرنبيط بالبشاميل

مكونات عمل القرنبيط بالبشاميل:

زهرات قرنبيط مسلوقة ومقطعة قطع صغيرة جدًّا

لحم مفروم معصج

مكعبات فلفل ألوان

للبشاميل

2 كوب لبن

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زبد

ملح

فلفل

للوجه

كوب جبن شيدر على مودزاريلا

طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل:

نسلق زهرات القرنبيط ونتركه جانبًا.

نعصج اللحم بالطريقة المعتادة ونتركها جانبًا.

لعمل البشاميل نحمر الدقيق فى الزبد إلى أن يتحمص الدقيق وتتصاعد رائحته، ثم نضيف الحليب ونقلب بسرعة ونقلب إلى أن تتجانس المواد ويذوب الدقيق في الحليب ويغلظ القوام، ثم نتبل بالملح ونرفعه من على النار، ونتركه جانبًا.

نحضر صينية فرن، ونضع بها القليل من البشاميل، ثم نخلط القرنبيط والفلفل واللحم والقليل من البشاميل معًا.

نصب خليط القرنبيط، فى صينية الفرن، وعليهم باقي كمية البشاميل.

نرش على الوجه الجبن الشيدر والموتزاريلا، وندخل الصينية الفرن حتى يحمر وجهها.

ويقدم القرنبيط ساخنًا.