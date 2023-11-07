الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل القرنبيط، بأكثر من وصفة ليحبها الأطفال

القرنبيط بالبشاميل،
القرنبيط بالبشاميل، فيتو

طريقة عمل القرنبيط، المقلي التقليدي من الأكلات التي لا يفضلها معظم الاطفال، رغم أن القرنبيط من الخضراوات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لبناء الجسم، ولذلك يعد من الخضراوات الهامة للأطفال، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات عن وصفات غير تقليدية لعمل القرنبيط، حتى يمكن للأطفال أن يحبونه ويتناولنه، فيستفيدوا بما يحتوي عليه من مغذيات.

 

وفي السطور التالية، نستعرض وصفات عديدة لعمل القرنبيط، بطرق مختلفة، وغير تقليدية، تجذب الأطفال لتناوله، مع الاستفادة من الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها القرنبيط.

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طريقة القرنبيط بالبشاميل والطحينة

 تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مبتكرة ولذيذة لعمل القرنبيط بالبشاميل والطحينة، والتي سيفضل طعمها كل أفراد الأسرة. 

 مكونات عمل القرنبيط بالبشاميل 

راس قرنبيط كبيرة 

حزمة بقدونس مفرومة 

٨ فصوص ثوم مدقوق 

نصف ملعقة صغسرة كزبرة ناشفة 

ملعقة صغيرة ملح 

ملعقة صغيرة فلفل اسود 

 

مكونات عمل صلصة البشاميل 

٣ أكواب حليب 

٣ ملاعق كبيرة دقيق 

٣ ملاعق كبيرة زيت نباتي 

نصف كوب طحينة 

ملعقة صغيرة ملح 

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود 

رشة جوزة الطيب 

 

رمان للتزيين 

صنوبر محمص للتزيين 

 

طريقة تحضير القرنبيط بالبشاميل 

يوضع القرنبيط بحلة بها ماء مغلي مملح على النار، مع شريحة ليمون مدة ٣ دقائق لا أكثر. 

يرفع من على النار، ثم يصفى ويترك جانبا. 

يشوح الدقيق مع زيت الزيتون في وعاء؛ لتحضير أساس صلصة البشاميل. 

يضاف الحليب تدريجيا، ويقلب الكل جيدا. 

يضاف الملح والفلفل وجوزة الطيب ثم الطحينة، ويرفع الكل من على النار. 

تقلب المكونات لتتجانس. 

تشوح الكزبرة مع زيت الزيتون والثوم والكزبرة الناشفة؛ لصنع تقلية شهية للقرنبيط. 

يرص القرنبيط بصينية الفرن، ثم تضاف التقلية ويقلب الكل جيدا. 

توزع بشاميل الطحينة بالصينية، ثم تخبز الصينية بفرن متوسط الحرارة مدة ساعة، إلى أن تأخذ اللون الذهبي. 

تقدم مزينة بحبات الرمان والصنوبر المحمص، وبالهنا والشفا

 

طريقة عمل بيتزا القرنبيط

بيزا القرنبي

تقدم الشيف داليا شبانة طريقة صحية ولذيذة، لعمل بيتزا القرنبيط بسعرات حرارية أقل، وقيمة غذائية عالية.

 

مكونات بيتزا القرنبيط

٢ كوب قرنبيط مسلوق

٢ فص ثوم مفروم

١/٢ كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

١/٢ ملعقة كبيرة بابريكا

 

حشوة بيتزا القرنبيط

 

٣ ملعقة كبيرة صوص بيتزا

ملعقة صغيرة اوريجانو

١/٤ كوب زيتون حلقات

طماطم حلقات

بصل حلقات

فلفل رومى حلقات

كوب جبن موتزريلا مبشور

اوراق ريحان طازج

 

خطوات عمل بيتزا القرنبيط

يضرب القرنبيط المسلوق فى الكبة حتي يصبح ناعم تماما ويضاف له باقي مكونات الطبقة الاساسية للبيتزا.

ثم يصفي القرنبيط جيدا حتي نتخلص من الماء الزائد.

يفرد مهروس القرنبيط المتبل في صينيه البيتزا ونبدا بوضع صوص البيتزا.

ثم نضع الحشوة بالتوالى واخيرا نضع طبقة من الجبن الموتزريلا المبشور وقليل من الاوريجانو.

توضع البيتزا فى فرن مسخن مسبقًا علي حراره ْ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ٣٠:٤٠ دقيقة وتقدم مباشرة.

فوائد القرنبيط، يحسن عمل الدورة الدموية ويقوي العظام

طريقة عمل القرنبيط المقلي، أكلة اقتصادية توفر فى الميزانية

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