فوائد القرنبيط، يحسن عمل الدورة الدموية ويقوي العظام

فوائد القرنبيط، للصحة عديدة، والقرنبيط هو نبات من الفصيلة الصليبية، وهو غني بالعناصر الغذائية، وترجع فوائد القرنبيط إلى ما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، ودائما ينصح خبراء التغذية بتناول القرنبيط، ولكن دون قليه، حتى يمكنه أن يحتفظ بمالغذيات الطبيعية الموجودة به.

فوائد القرنبيط

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد القرنبيط عديدة وهامة للصحة، وهو ما تستعرضه فيما يلي:

تعزيز الهضم

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يحتوي القرنبيط على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والماء، واللذان يعتبران مهمين في عملية الهضم، حيث تساعد الألياف على زيادة حجم البراز، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، كما تساعد على تحفيز حركة الأمعاء، وبالتالي تسهيل عملية الهضم.

مكافحة السرطان

يحتوي القرنبيط على مركبات كيميائية تسمى الجلوكوزينولات، والتي تتحول إلى مركبات أخرى تسمى مركبات indole-3-carbinol، والتي لها خصائص مضادة للسرطان، حيث تساعد على منع نمو الخلايا السرطانية، وتقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا.

تعزيز القدرات الذهنية

يحتوي القرنبيط على عنصر غذائي هام هو الكولين، والذي يساعد على تحسين وظائف المخ، بما في ذلك الذاكرة، والتعلم، والتركيز، كما يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

تقوية العظام

يحتوي القرنبيط على فيتامين ك، والذي يساعد على تقوية العظام، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين الدورة الدموية

يحتوي القرنبيط على فيتامين ج، والذي يساعد على إنتاج الكولاجين، والذي يساعد على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي القرنبيط أيضًا على فيتامينات أخرى، مثل فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين هـ، والمعادن، مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والتي لها فوائد صحية عديدة.

ويمكن تناول القرنبيط بعدة طرق، مثل طهيه على البخار، أو القلي، أو الشوي، أو إضافته إلى السلطات، أو الحساء، أو الصلصات.

شوربة كريمة القرنبيط بدقّة النعناع من مطبخ آسيا

شوربة القرنبيط

ولكل عشاق الشوربة، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شوربة كريمة القرنبيط المميزة اللذيذة.

مدة التحضير: 20 دقيقة

مدة الطهي: 25 دقيقة

تكفي لـ 4 أشخاص

المكونات:

رأس متوسطة من القرنبيط، مقطعة زهرات صغيرة

حبة بصل، مفرومة

نصف كوب جبن رومي، مبشور

ربع ملعقة صغيرة كمّون، مطحون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة ملح

3 أكواب مرق دجاج

كوب كريمة طبخ

كوب أوراق نعناع

6 فصوص ثوم

ملعقتين كبيرتين زبدة

ربع كوب زيت زيتون

طريقة التحضير:

يشوّح البصل مع الزبدة في وعاء عميق

يضاف القرنبيط، ثم يقلب الكل جيدا.

يضاف الدقيق ثم المرق تدريجيا مع التقليب المتواصل؛ كي تتجانس المكونات.

يتبّل المزيج بالكمون، والملح، والفلفل الأبيض، ثم يغطى ويترك على نار متوسطة مدة ١٢ دقيقة.

في هذه الأثناء، يطحن ورق النعناع في "هاون يدوي" مع الثوم ورشة من الملح، للحصول على خليط ناعم ومتجانس – (دقّة)، ثم يضاف زيت الزيتون ويقلب الكل.

الآن، ترفع الشوربة من على النار ثم تطحن ناعما.

تعاد على النار، وتضاف الكريمة مع الجبن وتقلب الشوربة مدة 5 دقائٍق اضافية.

تقدم كريمة القرنبيط مصحوبة بملعقتين على الوجه من دقّة النعناع وبالهنا والشفا.