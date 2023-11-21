بعد تعاقده على فيلم أسد أسود، محمد رمضان ورحلة 15 عاما فى السينما

أيام قليل ويدخل الفنان محمد رمضان لوكيشن تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابعا تاريخيا أكشن ويحمل اسم “أسد أسود”، والذي يعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight… ومن المفترض أن يكون عمل متميز حيث يتم الإعداد له من العام 2018.. ومن المقرر عرض الفيلم فى موسم صيف 2024.

وبعد تعاقده على فيلم "أسد أسود" نستعرض سطور من مسيرة محمد رمضان الفنية.. وكيف كانت البداية وما جناه خلال رحلة 15 عاما فى السينما.

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البداية في رامي الاعتصامي

استطاع محمد رمضان محمود حجازي الشهير بــ"محمد رمضان" أن يكُون خلال 15 عام فقط قاعدة جماهيرية ضخمة انطلقت من مصر إلى دول الخليج وعدد من الدول العربية، كما أنه يعتبر رمزًا من قبل الشباب والفتيات وخاصة فئة المراهقين.. وذلك عقب أن حقق نجاح كبير منذ ظهوره الأول على الشاشة الفضية فى فيلم “رامي الإعتصامي” عام 2008 بدور كومبارس وأدي شخصية “العسكري شلبي” يحمي اعتصام شبابي أمام المقر الرئاسي والذي يدفع ثمنه حياته ويستشهد فى المشهد الأخير فى الفيلم.

2012 وش السعد في البطولة

وعام 2012 بداية الخير ووش السعد على محمد رمضان إذ إنتقل حجم دوره من كومبارس إلى البطل الرئيس للعمل.. وذلك من خلال فيلم الجريمة الإجتماعي المعنون بــ “عبده موته” بالمشاركة مع الراقصة دينا والفنانة الشابة حينها حورية فرغلي، وتلاها بتحقيق نجاح باهر غفى عدد من أفلام الأكش أبرزها “الألماني” “قلب الأسد” و“واحد صعيدي” و“آخر ديك فى مصر”.

وفي العام التالي أعاد محمد رمضان تركيزه إلى السينما حيث شارك في بطولة فيلم “الإثارة جواب اعتقال”، والجزء الأول والثاني من الفيلم التاريخي “الكنز”.

“ع الزيرو” آخر الأعمال

مؤخرًا.. رُفع فيلم ع الزيرو للفنان محمد رمضان ونيللي كريم من دور العرض السينمائي بمصر، وهو الفيلم الذي انطلق عرضه مؤخرًا بعد فيلمه الأخير “هارلي”.

واكتفى فيلم ع الزيرو الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم بإيرادات بلغت 72 جنيًها في شباك التذاكر فى آخر ليالي عرضه. ليصل إجمالى إيراداته حتي الآن 13مليونا و522 ألف جنيه خلال 28 يوم عرض بالسينمات المصرية مما جعله من أوائل الأفلام التى يتم إستبعدها عن المنافسة بالسوق المصري.

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، علق على مطالبة أحد المحامين لـ الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان من باب معارضة العمل للقيم الدينية وترويجه للجريمة والتشجيع على تقليدها.