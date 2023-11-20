مؤتمر جماهيري لعرض إنجازات السيسي وإبراز أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية (صور)

نظم حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة الحق الدستوري للمواطنين في اختيار رئيس الجمهورية القادم، ودعوة المصريين للنزول والتعبير عن رغبتهم وإرادتهم الحرة في الانتخابات الرئاسية.

واحتشد المئات من مواطني الإسماعيلية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي أقيم اليوم بمنطقة الملاعب المفتوحة.

مكان إقامة المؤتمر

وشارك في المؤتمر عدد من نواب البرلمان، بالاضافة إلى حضور مسئولي حملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية.

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جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيلما تسجيليا لانجازات الرئيس السيسي طول فترة رئاسته ومنذ توليه الحكم.

كلمة أمين الحزب

ومن جانبه أكد حماد موسي أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، أن المؤتمر يأتي دعما للرئيس لفترة رئاسية مقبلة، مشيرا إلى أن عهد السيسي شهد العديد من الإنجازات، من أهمها القضاء على الإرهاب، خلال العملية الشاملة التى خسرنا فيها المال وخيرة أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة، وغيرها من الإنجازات والمشروعات التنموية والصحية



جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وطالب أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، الشعب المصري بالنزول إلى الانتخابات والمشاركة وذلك من أجل مستقبل أفضل.



وأكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس لديه رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها قريبا، قائلا: "مرشحنا عابر للأحزاب.. والدستور يلزم الرئيس بعدم الانتماء لحزب، كما أن المرشح عبد الفتاح السيسي لديه رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها قريبا".

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

حملة الرئيس السيسي

وأضاف "فوزي": "نعتمد على التصنيع والزراعة بشكل أساسي في الانطلاقة القادمة، كما أن لدينا مقومات النجاح ما يجعلنا مؤهلين لانطلاقة اقتصادية كبيرة، متابعا: "الأصعب في إجراءات الإصلاح الاقتصادي انتهى، والدولة أقامت 15 ألف مشروع في الـ 10 سنوات الماضية، وسنحارب الغلاء بزيادة الإنتاج والدخول".

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأردف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "هناك أحزاب تتفق مع مرشحنا في الرؤية وتختلف معه في التفاصيل لكنها تقف على أرضية وطنية، ولا تستطيع تقييم نجاح المسار إلا من خلال المعارضة".

وتابع: المعارضة تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار، وتطرح الحلول وإظهار كوادر سياسية جديدة وأن لهم يد فى البناء.

السياسة الخارجية

وأوضح أن السياسية الخارجية المصرية على مدار 10 سنوات شهدت كل يوم تطور فى الدور الإقليمى بمحيطنا العربى والأفريقى، مضيفا أن مصر دولة كبيرة، وتتبع سياسة حسن الجوار والسعى الدائم للسلام وعدم القبول بالمساس بالسيادة أو أى مقدرات للدولة.



وتقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة 424 تزكية من مجلس النواب، فضلًا عن مليونا و130 ألف تأييد من المواطنين.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على "النجمة" رمزا في الانتخابات الرئاسية 2024، ورقمه 1 بكشوفات الانتخابات.

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