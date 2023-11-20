الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مؤتمر جماهيري لعرض إنجازات السيسي وإبراز أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات المؤتمر،
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

نظم حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة الحق الدستوري للمواطنين في اختيار رئيس الجمهورية القادم، ودعوة المصريين للنزول والتعبير عن رغبتهم وإرادتهم الحرة في الانتخابات الرئاسية. 

واحتشد المئات من مواطني الإسماعيلية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي أقيم اليوم بمنطقة الملاعب المفتوحة.  

بعد قليل مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس السيسي في الإسماعيلية (صور)

ندوة عن العنف ضد الأطفال بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

مكان إقامة المؤتمر  

وشارك في المؤتمر عدد من نواب البرلمان، بالاضافة إلى حضور مسئولي حملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية. 

Advertisements

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيلما تسجيليا لانجازات الرئيس السيسي طول فترة رئاسته ومنذ توليه الحكم.  

كلمة أمين الحزب 

ومن جانبه أكد حماد موسي أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، أن المؤتمر يأتي دعما للرئيس لفترة رئاسية مقبلة، مشيرا إلى أن عهد السيسي شهد العديد من الإنجازات، من أهمها القضاء على الإرهاب، خلال العملية الشاملة التى خسرنا فيها المال وخيرة أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة، وغيرها من الإنجازات والمشروعات التنموية والصحية 
 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وطالب أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، الشعب المصري بالنزول إلى الانتخابات والمشاركة وذلك من أجل مستقبل أفضل.  

وأكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس لديه رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها قريبا، قائلا: "مرشحنا عابر للأحزاب.. والدستور يلزم الرئيس بعدم الانتماء لحزب، كما أن المرشح عبد الفتاح السيسي لديه رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها قريبا".   

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

حملة الرئيس السيسي

وأضاف "فوزي": "نعتمد على التصنيع والزراعة بشكل أساسي في الانطلاقة القادمة، كما أن لدينا مقومات النجاح ما يجعلنا مؤهلين لانطلاقة اقتصادية كبيرة، متابعا: "الأصعب في إجراءات الإصلاح الاقتصادي انتهى، والدولة أقامت 15 ألف مشروع في الـ 10 سنوات الماضية، وسنحارب الغلاء بزيادة الإنتاج والدخول". 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأردف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "هناك أحزاب تتفق مع مرشحنا في الرؤية وتختلف معه في التفاصيل لكنها تقف على أرضية وطنية، ولا تستطيع تقييم نجاح المسار إلا من خلال المعارضة".  

 

وتابع: المعارضة تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار، وتطرح الحلول وإظهار كوادر سياسية جديدة وأن لهم يد فى البناء.

 

السياسة الخارجية 

وأوضح أن السياسية الخارجية المصرية على مدار 10 سنوات شهدت كل يوم تطور فى الدور الإقليمى بمحيطنا العربى والأفريقى، مضيفا أن مصر دولة كبيرة، وتتبع سياسة حسن الجوار والسعى الدائم للسلام وعدم القبول بالمساس بالسيادة أو أى مقدرات للدولة.
 

وتقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة 424 تزكية من مجلس النواب، فضلًا عن مليونا و130 ألف تأييد من المواطنين. 

 

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على "النجمة" رمزا في الانتخابات الرئاسية 2024، ورقمه 1 بكشوفات الانتخابات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب مؤتمر وطن مؤتمر المرشح الرئاسى السيسي مؤتمر لدعم الرئيس بالإسماعيلية انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

بعد قليل مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس السيسي في الإسماعيلية (صور)

ندوة عن العنف ضد الأطفال بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: 608.65 مليون دولار قيمة صادرات الإسماعيلية خلال 2023

مدير الطب البيطرى بالإسماعيلية يستعرض جهود شهر أكتوبر للحفاظ على الثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

بمشاركة مصر، اجتماع عاجل لمجموعة بريكس لبحث التصعيد في غزة

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 21-11-2023 في مصر

المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أول تعليق للشركة المالكة للسفينة المحتجزة لدى الحوثيين

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في ختام التعاملات مقابل الجنيه اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

تأثير التنافس بين واشنطن وبكين على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

تفسير حلم سيارة الزفاف في المنام وعلاقته بالالتحاق بوظيفة جديدة ومكانة مرموقة

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية