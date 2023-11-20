ندوة عن العنف ضد الأطفال بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

قدم قصر ثقافة الإسماعيلية، مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث شهدت مدرسة ام الابطال الثانوية بنات محاضرة بعنوان (تعريف العنف ضد الاطفال) حاضرت فيها الدكتورة أمل سعد.

مجريات الندوة

وتم الحديث في عدة نقاط أهمها تعريف العنف، تعريف منظمه الصحه العالميه للعنف ضد الاطفال، اليوم العالمي للا عنف، وأنواع العنف ضد الأطفال، وأسباب العنف، جهود الدولة المصرية للتصدي للعنف، والقوانين المنظمة للصحة العامة ونبذ العنف ضد الأطفال.

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جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

و نفذت النشاط نسمة عبد الفتاح، وإشراف محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

جولة بقصر ثقافة الإسماعيلية

وفي سياق متصل قامت مدرسة توفيق عتمان الإعدادية المشتركة بفايد بزيارة تفقدية لقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث قام الطلاب بجولة داخل القصر بمكتبة الطفل، نادى تكنولوجيا المعلومات، معرض كتب باسعار مخفضة من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، المسرح الكبير،وخلال الجولة قام محمد رشدى مدير القصر بشرح للكل الأنشطة الذى يقدمها القصر.

وكانت قد أجرت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، جولة تفقدية بعدد من المواقع الثقافية في المحافظة ومراكزها المختلفة، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تنفيذ خطط الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة.

تفقد بيوت الثقافة والطفل

وشملت جولة مدير عام ثقافة الإسماعيلية تفقد بيت ثقافة الطفل في مركز ومدينة القنطرة شرق، بيت الثقافة، ومكتبة علي الراعي بقرية الرياح.

حث العاملين على تنفيذ الأنشطة

وكان في استقبال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية مديري المواقع الثقافية والعاملين بها وذلك ضمن خطه المرور علي المواقع الثقافية لفرع ثقافة الإسماعيلية، وحثت مدير فرع ثقافة الإسماعيلية العاملين علي انجاز العمل وظهور الأنشطة بالشكل اللائق، الوقوف علي أهم المعوقات التي تقابل العاملين أثناء تنفيذ الأنشطة.

وكان قد شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، التابع لفرع الثقافة واقليم القناة وسيناء محاضرة ثقافية بعنوان طرق الحفاظ علي المناخ ودوره في التحسين البيئي، وذلك تحت إشراف شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

وحاضرت في الندوة الدكتورة ماجده عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناه، ومنسق التنميه المستدامة بالإسماعيلية 2030، وشمل اللقاء ورشة عمل تفاعليه حول كيفية أدوارنا المتباينة الوعي والثقافة في أهمية الحفاظ علي المناخ بإعتباره، وأهم قضيه تتأثر من الفرد إلى العالمية وتأثير وتأثّر ولذلك واهم المكتسبات بعد التعرف علي أهمية المؤتمر بمشاركه عالميه كان الاهتمام بالوجه الثاني لقضايا المناخ وهو الاهتمام بتحقيق أهداف التنميه المستدامة، بدءا من دور الفرد الي الدور المجتمعي وصولا لأهمية تحقيق الأهداف محليا وإقليميا وعالميا.

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