بعد قليل مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس السيسي في الإسماعيلية (صور)

تشهد منطقة الملاعب المفتوحة الواقعة بجوار أستاذ الإسماعيلي الرياضي، بوسط مدينة الإسماعيلية، فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، والذى ينظمه حزب مستقبل وطن أمانة الإسماعيلية بقيادة حماد موسى.

ويشهد فعاليات المؤتمر عدد من النواب وهم عصام دياب، وسامي هاشم، وآمال رزق الله، وأحمد دندش، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية في محافظة الإسماعيلية.

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس لديه رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها قريبا، قائلا: "مرشحنا عابر للأحزاب.. والدستور يلزم الرئيس بعدم الانتماء لحزب، كما أن المرشح عبد الفتاح السيسي لديه رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها قريبا".

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حملة الرئيس السيسي

وأضاف "فوزي" خلال تصريحات تلفزيونية: "نعتمد على التصنيع والزراعة بشكل أساسي في الانطلاقة القادمة، كما أن لدينا مقومات النجاح ما يجعلنا مؤهلين لانطلاقة اقتصادية كبيرة".

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

وتابع: "الأصعب في إجراءات الإصلاح الاقتصادي انتهى، والدولة أقامت 15 ألف مشروع في الـ 10 سنوات الماضية، وسنحارب الغلاء بزيادة الإنتاج والدخول".

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأردف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "هناك أحزاب تتفق مع مرشحنا في الرؤية وتختلف معه في التفاصيل لكنها تقف على أرضية وطنية، ولا تستطيع تقييم نجاح المسار إلا من خلال المعارضة".

وتابع: المعارضة تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار، وتطرح الحلول وإظهار كوادر سياسية جديدة وأن لهم يد فى البناء.

السياسة الخارجية

وأوضح أن السياسية الخارجية المصرية على مدار 10 سنوات شهدت كل يوم تطور فى الدور الإقليمى بمحيطنا العربى والأفريقى، مضيفا أن مصر دولة كبيرة، وتتبع سياسة حسن الجوار والسعى الدائم للسلام وعدم القبول بالمساس بالسيادة أو أى مقدرات للدولة.



وتقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة 424 تزكية من مجلس النواب، فضلًا عن مليونا و130 ألف تأييد من المواطنين.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على "النجمة" رمزا في الانتخابات الرئاسية 2024، ورقمه 1 بكشوفات الانتخابات.

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