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نشاط الخارجية المصرية اليوم 20 نوفمبر 2023

في إطار الجولة الوزارية للجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية لعواصم الدول أعضاء مجلس الأمن.. وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء اللجنة يلتقون في أولى محطاتهم ببكين مع نائب الرئيس الصيني ووزير الخارجية. 

- حرص أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على نقل الموقف تجاه حتمية الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في غزة.

-  كذلك حرص الوفد على التأكيد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

- أكدت اللجنة أيضا الدور الهام الذي تضطلع به الصين دوليًا، لاسيما لكونها عضو دائم في مجلس الأمن وتترأس أعمال المجلس خلال الشهر الجاري.

-  تطلع الوفد لتنسيق الجهود لوقف الحرب، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات التهجير القسري المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبيها.

- أكد سامح شكري في كلمته تطلع الدول العربية والإسلامية لدور أكثر قوة من جانب قوى عظمى مثل الصين، من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين 

- أشار سامح شكري إلى أن هناك دول كبرى للأسف تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية الحالية. 

- أوضح شكري أن هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان خط أحمر، مؤكدًا أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 

- استعرض الوزير سامح شكري جهود مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة كاشفًا أن تعطيل إسرائيل لدخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.
 

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- رحب وزير الخارجية الصيني بزيارة الوفد ودعم بلاده للقضايا العربية والإسلامية وعزم بلاده الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن على المستوى الوزاري تحت الرئاسة الصينية، وتطلعه لمشاركة أعضاء اللجنة فيه.

المساعدات الانسانية القمة العربية الإسلامية الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين سامح شكري وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية الصيني التهجير الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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