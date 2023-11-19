الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

الفرق بين حماية المستهلك والتسعير الجبري!

كثيرون يخلطون بين دور جهاز حماية المستهلك وبين التسعيرة الجبرية.. الأخيرة نعرفها جميعا أما الجهاز فدوره ليس في تحديد سعر السلع إنما في حماية حق الناس في معرفة أسعار السلع قبل شرائها، والتأكيد علي شرائهم سلع جيدة المصدر صالحة للاستخدام ومعلومة المصدر.. 

 

وهذا يتطلب شهادات من جهات مختلفة وفحص في الجمارك ووجود فواتير عليها فترة الصلاحية وتاريخ الإنتاج، وأن يكون السعر على السلعة بمكان ظاهر حتي لو كان السعر تحدده قوى السوق! وهو ما يعني إمكانية وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وعلي المستهلك تفعيل قوانين العرض والطلب وأن ينصرف عن السعر الأعلي إلي الأقل وبالتالي سيضطر التاجر الجشع لتخفيض سعره أو سيتعرض للخسارة!

Advertisements

 
الجهاز حصل قبل سنوات علي حق الضبطية القضائية التي تمنح رجاله حق التفتيش المفاجئ علي التجار ومحلاتهم ومخازنهم، وتطورت تشريعاته لمصلحة المواطن لكن لا يكون عمله مفيدا إلا بوجود جمعيات للمستهلك..

 

تنظم حركتهم وتقدر علي توحيد كلمتهم فيقاطعون سلعة معينة أو يقبلون عليها وهو ما نفتقده في مصر -لا توجد إلا جمعية مواطنون ضد الغلاء التي أسسها الصديق العزيز محمود العسقلاني- وكان ينبغي إقراره مع إقرار قوانين الانفتاح عام 1974!   

 

بين الفنان أحمد بدير وداليا زيادة!

العالم الرأسمالي المفضوح!


علي كل حال معرفة الناس بعمل جهاز حماية المستهلك تزيل اللبس حول الفرق بين دور الجهاز والتسعير الجبري الذي ألغي من بلادنا إلا في الأدوية وفقط.

اسعار السلع التسعير الجبري التسعيرة الجبرية جمعية مواطنون ضد الغلاء مواطنون ضد الغلاء حماية المستهلك

مواد متعلقة

سقوط الموساد وأمان!

التمرد الدبلوماسي ضد ماكرون!

معنى زيارة وفد الشركة المتحدة لجرحى غزة!

يستحيل أن يقف الزمالك ضد دعم المنتج الوطني!

هذا أوان عودة العلاقات بين مصر وسوريا رسميا!

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة غدا

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

أخبار الحوادث اليوم.. إحالة دعوى بطلان انتخابات الزمالك للمفوضين.. انهيار عقار فى بورسعيد.. ومقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

حرب بلا خطة، الجيش الإسرائيلي يعترف بصعوبة القضاء على حماس

CNN توجه ضربة قوية لمصداقية الرواية الإسرائيلية في العدوان على غزة وتفضح الاحتلال

شرطة الاحتلال ترد على تقارير مقتل إسرائيليين في حفل بنيران صديقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟.. الإفتاء تجيب

أهمها الصلاة علي النبي، مجموعة من أدعية الرزق الحلال

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية