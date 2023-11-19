الفرق بين حماية المستهلك والتسعير الجبري!

كثيرون يخلطون بين دور جهاز حماية المستهلك وبين التسعيرة الجبرية.. الأخيرة نعرفها جميعا أما الجهاز فدوره ليس في تحديد سعر السلع إنما في حماية حق الناس في معرفة أسعار السلع قبل شرائها، والتأكيد علي شرائهم سلع جيدة المصدر صالحة للاستخدام ومعلومة المصدر..

وهذا يتطلب شهادات من جهات مختلفة وفحص في الجمارك ووجود فواتير عليها فترة الصلاحية وتاريخ الإنتاج، وأن يكون السعر على السلعة بمكان ظاهر حتي لو كان السعر تحدده قوى السوق! وهو ما يعني إمكانية وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وعلي المستهلك تفعيل قوانين العرض والطلب وأن ينصرف عن السعر الأعلي إلي الأقل وبالتالي سيضطر التاجر الجشع لتخفيض سعره أو سيتعرض للخسارة!

Advertisements



الجهاز حصل قبل سنوات علي حق الضبطية القضائية التي تمنح رجاله حق التفتيش المفاجئ علي التجار ومحلاتهم ومخازنهم، وتطورت تشريعاته لمصلحة المواطن لكن لا يكون عمله مفيدا إلا بوجود جمعيات للمستهلك..

تنظم حركتهم وتقدر علي توحيد كلمتهم فيقاطعون سلعة معينة أو يقبلون عليها وهو ما نفتقده في مصر -لا توجد إلا جمعية مواطنون ضد الغلاء التي أسسها الصديق العزيز محمود العسقلاني- وكان ينبغي إقراره مع إقرار قوانين الانفتاح عام 1974!



علي كل حال معرفة الناس بعمل جهاز حماية المستهلك تزيل اللبس حول الفرق بين دور الجهاز والتسعير الجبري الذي ألغي من بلادنا إلا في الأدوية وفقط.