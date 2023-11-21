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اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023.

وثبت سعر اليورو عند 33.67 جنيهًا للشراء33.81 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية  تعاملات اليوم الثلاثاء 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.44 جنيه للشراء، و38.61 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.87 جنيه للشراء، و35.03 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.80 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري
وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.20 جنيه للشراء، و20.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري
وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري
وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

 

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