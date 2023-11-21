حبس اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة إدارة بؤرة لتجارة مخدري الحشيش والهيدرو في الإسماعيلية
أمرت النيابة العامة بحبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا بتهمة إدارة بؤرة لتجارة مخدري الحشيش والهيدرو في الإسماعيلية بقيمة 1.1 مليون جنيه.
كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلين بالإسماعيلية بقصد الاتجار
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية أكدت قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير) بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلوجرامًا).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ حوالي (1,140,000) جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة متجري المواد المخدرة.
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