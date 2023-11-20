الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار العملات اليوم،
أسعار العملات اليوم، فيتو

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.67 جنيه للشراء، و33.81 جنيه للبيع.

 

Advertisements

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.44 جنيه للشراء، و38.61 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.87 جنيه للشراء، و35.03 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.00 جنيه للشراء، و100.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.80 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.20 جنيه للشراء، و20.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العملات اسعار العملات البنك المركزى المصرى سعر الدولار سعر الريال السعودى

مواد متعلقة

الأرجنتين قد تتحول إلى الدولار الأمريكي بعد نتائج الانتخابات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

الاتهامات الموجهة للراقصة حورية بعد القبض عليها في الإسكندرية

الدرندلي يتحدث عن خلافات وائل رياض مع المدرب العام لمنتخب الشباب

إيطاليا تطيح بأوكرانيا وتخطف بطاقة التأهل إلى يورو 2024

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

على طريقة جابر القرموطي، عمرو أديب يمزق صورة نتنياهو على الهواء

اللقطات الأولى لحريق محول كهرباء ملاهي أطفال منطقة العجيزي في طنطا (فيديو)

مباريات نارية للأندية المصرية في انطلاق مجموعات البطولات الإفريقية.. الأهلي يصطدم بميدياما الغاني بستاد السلام.. والزمالك يستضيف أبو سليم الليبي ببرج العرب

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في ختام التعاملات مقابل الجنيه اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أخى يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب

رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

المزيد
الجريدة الرسمية