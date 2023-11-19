الأحد 19 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

قناع الكمثرى والبيض لترطيب وتغذية البشرة الجافة

ترطيب البشرة الجافة،
ترطيب البشرة الجافة، فيتو

تحتاج البشرة الجافة إلى الترطيب والتغذية الجيدة للحفاظ على رطوبتها وحمايتها من الجفاف خاصة فى فصل الشتاء.

والبشرة الجافة للأسف تظهر بها التجاعيد المبكرة فى حال إهمال العناية بها من حيث الترطيب والتقشير الذى يجدد الحيوية بها.

قناع الكمثرى والبيض لترطيب وتغذية البشرة الجافة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الكمثرى والبيض لترطيب وتغذية البشرة الجافة.

المكونات:-

نصف ثمرة ممثرى ناضجة 

نصف صفار بيضة

نصف ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونهرس بها الكمثري جيدا حتى تصبح كريمية القوام.
  • ثم نضيف لها العسل والبيض ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.
  • ثم نجفف البشرة ونرطبها.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يرطب البشرة بعمق ويعزز من نضارتها ويحافظ على شبابها.
قناع الكمثرى والبيض لترطيب وتغذية البشرة الجافة، فيتو 

 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك 5 درجات من أول استخدام

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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البشرة الجافة ترطيب البشرة الجافة تغذية البشرة الجافة قناع الكمثرى والبيض لترطيب وتغذية البشرة الجافة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

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