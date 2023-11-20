علاء نبيل: متوسط أعمار اللاعبين أزمة حقيقية في المنتخب الوطني

انتقد علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادى زد، اختيارات البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى لقوام الفراعنة بسبب أعمار اللاعبين المتوقع أن تتخطى حاجز الـ30 عاما فى كأس العالم 2026.

منتخب مصر لم يخوض مواجهات قوية

وأضاف نبيل خلال حواره لملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" منتخب مصر لم يخوض مواجهات قوية طوال الفترة الماضية باستثناء 3 لقاءات وهناك حالة قلق فى الشارع المصرى من أداء المنتخب برغم النتيجة".

وواصل نبيل:" أشعر بالقلق من هيكل المنتخب،لأن المجموعة الحالية صعب تكمل فى كأس العالم لأن هناك 14 لاعبًا أعمارهم ستخطى الـ30 عاما باستثناء 3 أو 4 لاعبين والمطلوب تجهيز مجموعة قوية للمستقبل".

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ةتابع رئيس قطاع الناشئين بنادى زد:" المطلوب من اليوم وحتى انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2024 تكوين مجموعة تكون قواما للمنتخب الوطنى فى المستقبل، وتشارك فى كأس العالم 2026 فهل يستطيهع فيتوريا عمل ذلك كرؤية مستقبلية".

وأكمل:" لا بد على روى فيتوريا أن يدخل عناصر جديدة إلى صفوف المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة،من أجل الاستعداد لكأس العالم 2026،ومطلوب من مسئولى اتحاد الكرة الجلوس مع المدرب وشرح له وجهة نظر أعمال اللاعبين".

وعلي صعيد اخر أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس بعثة منتخب مصر في ليبيريا، أن الحصول على 6 نقاط في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026 أمر رائع، خصوصا في ظل حالة الإجهاد والأجواء واللعب على النجيل الصناعي، مشيرًا إلى أن الهدف هو صدارة المجموعة في المقام الأول.

وقال الدرندلي لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بعثة سيراليون تواجدت منذ أيام في ليبيريا، وحصلوا على راحة أكثر من مصر، ولابد من منح اللاعبين حقهم في المباراة، خصوصا في ظل أجواء القارة السمراء، ومنتخب مصر لنا ثقل كبير في إفريقيا، وأتمنى تحقيق لقب كأس الأمم في كوت ديفوار وهو ما ينقص هذا الجيل من اللاعبين".