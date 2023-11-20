صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

اتحاد الكرة، آثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وأجرى خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالًا بأعضاء الجهاز الفني للمنتخب وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، بشأن معرفة مصير ثنائي الفريق حسين الشحات وإمام عاشور، من معسكرات المنتخب القامة.

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وشدد الدرندلي في اتصالات لبيبو ان روي فيتوريا يصر حتى الأن على ضم ثنائي الاهلي في المعسكرات القادمة للفراعنة، ولا أحد يعلم مصيرهما حتى الأن من المشاركة بكأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل.,

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، آخر تطورات أزمة ثلاثي منتخب مصر، الذين قرر البرتغالي روي فيتوريا استبعادهم من معسكر منتخب مصر، عقب مباراة الفريق أمام جيبوتي وحرمانهم من رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد المصدر، أن الساعات الماضية شهدت استماع حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على منتخب مصر لعدد من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي من الطاقم المعاون للبرتغالي روي فيتوريا، للوقوف على الأسباب التي دفعت المدير الفني لإصدار فرمان باستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر الفراعنة عقب انتهاء مباراة مصر وجيبوتي مساء الخميس الماضي.

فتح تحقيق في أزمة الثلاثي

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن حازم إمام حصل على معلومات تؤكد ارتكاب الثلاثي مخالفات انضباطية بينها عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وأن فيتوريا اتخذ القرار الصحيح بشأن هذه المخالفات، لكن بعد جلسة جمعته مع حازم إمام في مقر إقامة الفريق.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

بيان مرتقب من اتحاد الكرة

وتابع المصدر، أنه عقب انتهاء الجلسة التي جمعت حازم إمام مع روي فيتوريا، تواصل الأخير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتم الاتفاق على إصدار بيان رسمي عقب عودة بعثة الفريق من ليبيريا، يتم خلاله كشف كافة تفاصيل الأزمة والأسباب التي دفعت روي فيتوريا إلى اتخاذ قراره باستبعاد الثلاثي من معسكر المنتخب الوطني.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات ضد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر.

واقترح أحد أعضاء مجلس الاتحاد أن القرار الفنية بشأن استبعادهما من المنتخب في المستقبل يرجع الى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وصرح أحد أعضاء المجلس بأن الاتحاد قرر خصم جزء من المستحقات القديمة للاعبين لدى الجبلاية من مشاركات المنتخب.

عقوبات اتحاد الكرة المحتملة بشأن الثلاثي المستبعد

وعلمت " فيتو أن فيتوريا استقر على استبعاد الثلاثي من المعسكرات القادمة للمنتخب بما فيهم الذي يستعد من خلاله لكأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وترددت أنباء بأن أعضاء اتحاد الكرة تحدثوا مع مسؤولي الأهلي بشأن ما حدث وإمكانية توقيع عقوبة على لاعبيه إمام عاشور وحسين الشحات لعدم الالتزام مع المنتخب.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يتدخل لدى النادي الأهلي لفرض أو طلب حتى عقوبة اللاعبين فهو قرار خاص بالنادي كما أن الأزمة حدثت مع المنتخب وعلى الاتحاد نفسه هو من يصدر عقوبة ضد اللاعبين الثلاثة.

وكشفت مصادر بأن الاستبعاد لرفض الثلاثي التدريب عقب مباراة جيبوتي لعدم مشاركتهم في المباراة وهو ما أكده بيان اتحاد الكرة بعدم الالتزام بالنظام والقواعد داخل المنتخب.

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