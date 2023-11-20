اليوم التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول قضايا المحور المجتمعي في برامج مرشحي الرئاسة

تنسيقية شباب الاحزاب، تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

أهمية قضايا المحور المجتمعي

ومن المقرر أن يناقش صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أهمية قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة وحملاتهم الانتخابية، مثل قضايا الصحة والتعليم ومكافحة الفقر ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والمرأة والشباب، والحد الأدنى والأقصى للأجور.

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المشاركون بالصالون

وتدير الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقدت ورشة عمل تحت عنوان "قراءة في المحور المجتمعي لمرشحي رئاسة الجمهورية"، وذلك بمقر التنسيقية. وشهدت ورشة العمل، التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، تفاعلًا بين الحضور، ومناقشات حول قضايا المحور المجتمعي، وهي "الصحة، التعليم، الأسرة، المرأة، العدالة الاجتماعية، تمكين الشباب"، في إطار البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة.

من جانبه، أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن "بناء الإنسان قبل الحجر" هو أحد أهم أولويات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، مضيفًا أن برنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يمتلك رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية تجسدها "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ويتم تحديث استراتيجية البرنامج بشكل مستمر وفق المعطيات المطروحة على الساحة والتحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

فيما أكد حسين هريدي، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن البرنامج الانتخابي تم إعداده من خلال 80 باحثًا من حملة الماجستير والدكتوراه، مما يؤكد حرص المرشح الرئاسي وتقديره لدور العلم والتعليم في مصر، مؤكدًا أن زهران يولي اهتمامًا كبيرًا بملف العدالة الاجتماعية، ووضع له برنامجًا تفصيليًا متطورًا بمستويات مختلفة بما يساهم في رفع جودة الحياة، من خلال آليات تنفيذية تستهدف تحديث شبكات العدالة الاجتماعية، والحوكمة والتعزيز والشمول.