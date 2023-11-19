تنسيقية شباب الأحزاب تناقش المحور المجتمعي في برامج مرشحي الرئاسة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "قراءة في المحور المجتمعي لمرشحي رئاسة الجمهورية"، وذلك بمقر التنسيقية. وشهدت ورشة العمل، التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، تفاعلًا بين الحضور، ومناقشات حول قضايا المحور المجتمعي، وهي "الصحة، التعليم، الأسرة، المرأة، العدالة الاجتماعية، تمكين الشباب"، في إطار البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة.

من جانبه، أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن "بناء الإنسان قبل الحجر" هو أحد أهم أولويات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، مضيفًا أن برنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يمتلك رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية تجسدها "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ويتم تحديث استراتيجية البرنامج بشكل مستمر وفق المعطيات المطروحة على الساحة والتحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

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فيما أكد حسين هريدي، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن البرنامج الانتخابي تم إعداده من خلال 80 باحثًا من حملة الماجستير والدكتوراه، مما يؤكد حرص المرشح الرئاسي وتقديره لدور العلم والتعليم في مصر، مؤكدًا أن زهران يولي اهتمامًا كبيرًا بملف العدالة الاجتماعية، ووضع له برنامجًا تفصيليًا متطورًا بمستويات مختلفة بما يساهم في رفع جودة الحياة، من خلال آليات تنفيذية تستهدف تحديث شبكات العدالة الاجتماعية، والحوكمة والتعزيز والشمول.

من جهتها أكدت إيمان طلعت، ممثل حملة المرشح حازم عمر، أن بناء رأس المال البشري هو أحد أهم أولويات البرنامج الانتخابي، وركيزة رئيسية في الدفع قدمًا بمقدرات وتنمية الدولة المصرية، مؤكدة أن البرنامج الانتخابي يولي اهتمامًا كبيرًا ورؤية تطويرية لملف الحماية الاجتماعية وخاصة الصحة، من خلال إعادة هيكلة المستشفيات المركزية والتخفيف على المستشفيات الجامعية والاهتمام بوحدات طب الأسرة والعمل على التوزيع الجغرافي العادل للأطباء والتمريض، بالإضافة إلى العديد من الأطروحات والملفات مثل ملف تماسك الأسرة المصرية ودعم القطاع الخاص بصفته أحد المكونات الرئيسية في المجتمع.

وأكد عمرو عبدالباقي، ممثل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، مرشح حزب الوفد، أن إصلاح التعليم أحد أهم المقومات التي تتبلور عليها رؤية المحور المجتمعي للحزب وبالتالي الحملة الانتخابية، مؤكدًا أن ملف العدالة الاجتماعية يحظى باهتمام بالغ من الحزب، من خلال وضع استراتيجية تنموية للمواطن والمجتمع تسمح بزيادة المعاشات والأجور سنويًا بنسب مساوية للتضخم، واستثمار مدخرات المعاشات في مشروعات ذات عائد كبير وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه.

وأدار ورشة العمل، ريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور ممثلي الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ممثلا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إيمان طلعت، ممثلة حملة حازم عمر، عمرو عبد الباقي، ممثل حملة عبد السند يمامة، حسين هريدي، ممثل حملة فريد زهران، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.