التنسيقية تلتقى حزبي المؤتمر والحركة الوطنية واتحاد العمال ضمن مشاوراتها للانتخابات الرئاسية

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب المؤتمر، وحزب الحركة الوطنية المصرية، والاتحاد العام لعمال مصر، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع إلى تطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024- 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي لطرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

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جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

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