صناعة السيارات في مصر تودع المنتج الأجنبي وترحب بالمحلي.. تحركات الحكومة للتصنيع والاستغناء عن المستورد.. وخبير: تعمل على إنقاذ المستهلك من غلاء الأسعار

تبدو أن صناعة السيارات في مصر، تستعد للانتعاش بالمنتج المحلي، بعد إعلان المقاطعة لجميع المنتجات الأجنبية المستوردة من الدول الأوروبية، والتي أصبحت تتحقق علي أرض الواقع وتظهر مؤشراتها للجميع، بعد إعلان الكثير من الشركات المصرية، عن زيادة نسبة مبيعاتها لـ 300 %، وهو ما أصبح يعود بصورة إيجابية علي العمالة المصرية، والاقتصاد المصري بشكل كامل.

لكن في ظل هذه الطفرة الملحوظة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انعكست على أرض الواقع، باستبعاد عدد كبير من الشركات الأجنبية، وأصبح هناك اتجاه كامل، للمنتجات المحلية والبحث عنها في جميع الأسواق المصرية، بدأ الحديث بالفعل على "السيارات المصرية"، والاستغناء علي السيارات التي أصبحت تأتي بأسعار خيالية، في ظل ارتفاع العملة الأجنبية، والتى أعلن عدد من الوكلاء عن أن التحكم الكامل في سعر السيارة، يأتي نتيجة ارتفاع الدولار.

Advertisements

توفير السيارات المحلية خلال السنوات المقبلة

ومع استمرار الحديث عن السيارات المصرية، تحدث المهندس محمد يونس، الرئيس التنفيذي للسيارات اليابانية في مصر، عن الأبواب التي من الممكن أن تشكل انفراجه كبيرة علي المستهلك، بتوفير السيارات المحلية، خلال السنوات المقبلة، بعد تنفيذ الخريطة الكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أوصي بها مؤخرًا بحديثه مع عدد من كبار الخبراء في سوق السيارات وكبري الشركات، وتوفير كافة الاحتياجات لفتح السوق لهم من أجل تصنيع السيارات.

صناعة السيارات، فيتو

الأزمة الاقتصادية العالمية أدت لوضع حلول جذرية

وقال المهندس محمد يونس، أن هناك أزمة اقتصادية عالمية، من الصعب إنكارها في جميع الأحوال، وهو ما أدي إلي ارتفاع جميع السلع الغذائية، بالإضافة لأسعار السيارات، وهو ما أدى لوضع حلول جذرية، لإنقاذ المستهلك من غلاء الأسعار.

وأوضح يونس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد علي الحكومة المصرية، بتأمين السلع الاستراتيجية بداية الأمر، ثم الاتجاه للحديث عن باقي السلع المطلوبة لدى المواطن المصري، ومنها السيارات، لذلك قدمت الدولة الدعم لجميع الشركات، من وصوله للمستهلك، وليس الغرض منه مصلحة الشركات فقط.

تصحيح مسار سوق السيارات

أما عن انضمام مصر لـ"مجموعة البريكس"، أكد أنها خطوة هامة للغاية، من أجل تصحيح مسار سوق السيارات، والاستغناء عن الشركات الأجنبية، التي تعتمد علي البيع والشراء بالدولار، وهو ما يضع السوق في حالة توتر مستمر، لذلك أصبح التعامل مع الشركات بعملات دولتها فقط، سيخفف الضغط بنسبة كبيرة، مشددة علي استغلال مصر لهذه الفرصة، بفتح التصدير لهم، والاستفادة من هذه المجموعة.

صناعة السيارات، فيتو

التصدي لغلاء المنتج الأجنبي

وعن إنتاج السيارات المصرية، والاستغناء عن الأوروبي، أكد أن الأمر يحتاج لوقت كبير، وبالتحديد معاناة السوق بعد الحرب العالمية، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤل لدى المصنعين المصريين، بالانفراجة لفتح تصنيع السيارات لمصر، وتوفير المنتج للمستهلك بنفس الجودة العالمية، التى يحصل عليها من الاستيراد، لكن الأمر يحتاج لدراسة جيدة، ووضع أسس ومعايير عالمية، يتبعها جميع التجار والمصنعين، لمحاولة التصدي لغلاء المنتج الأجنبي.

صناعة السيارات الكهربائية في مصر

أما اللواء مهندس حسين مصطفي، خبير صناعة السيارات، تحدث عن صناعة السيارات الكهربائية في مصر، أن شركة "النصر" المملوكة للحكومة المصرية، تعتزم التعاقد مع أحد الشركات الكبرى، لصناعة أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية، وذلك بعد توقف استمر لـ 12 عام.

وقال خبير صناعة السيارات، أنه بالفعل، يتم تصنيع 100 حافلة، داخل مصنع 200 الحربي، من الأتوبيس الترددي، يسير علي الطريق الدائري، بطول 110 كيلو متر، ويتضمن 49 محطة.

عدد السيارات الكهربائية في مصر

وتطرق اللواء حسين مصطفى، للحديث عن عدد السيارات الكهربائية في مصر، حيث أكد علي أنها لا تتخطي 4000 سيارة، لذلك لا يمكن انتشارها إلا في حالة تصنيعها داخل المصانع المصرية، لأن جميع هذه السيارات تم استيرادها من الخارج.

وتحدث خبير السيارات أيضًا، عن أبرز المتطلبات لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، والتي بدأت بالفعل علي أرض الواقع، من خلال توفير البنية التحتية، عن طريق إنشاء محطات للشحن، وذلك بعد تعاقد أحد الشركات المصرية الخاصة، بتوفير ما يقرب من 105 محطات، والذى يساعد علي نجاح الخطة المرسومة علي مدار السنوات المقبلة.

تصنيع السيارات الكهربائية بصناعة مصرية

وأكد خبير السيارات، علي أنه من المقرر تصنيع السيارات الكهربائية بصناعة مصرية، لكن بنسب تدريجيًا، مع استهلاك المواطن، والذي يساعد علي زيادة الإنتاج مع الطلب، مقارنة بالمنتج المقرر عرضه في الأسواق.

أما عن تصنيع السيارات في العالم، تأتي من 12 لـ 16 دولة، ولم يتم التصنيع السيارة بشكل كامل من دولة واحدة، لذلك تعتمد مصر أيضًا استيراد بعض الإمكانيات في السيارة، من دول مختلفة، ولكن نسبة تصنيعها في مصر ستكون من 45 % لـ 50 %، في بداية الطريق، موضحًا أن هناك ما يقرب من 18 مصنع لصناعة السيارات، منها 7 لصناعة الأتوبيسات.