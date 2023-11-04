بعد زيادة البنزين , تعرف على أسباب تلف بطاريات السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية، يواصل قائدو السيارات البحث عن السيارات الكهربائية من أجل اقتنائها والابتعاد عن السيارات البنزين، التى تزداد أسعارها يوما بعد يوم، وساهم ذلك فى الترويج عن السيارات الكهربائية ومعرفة أسعارها ومواصفات تصميم البطاريات التي تعتمد على الشحن مما يجعلها رخيصة التكلفة فى أعمال الصيانة، لكن عدم الاعتناء بالسيارات الكهربائية بشكل مستمر يؤدي إلى إتلاف البطارية التى تعد المحرك الأساسي فى سير السيارات الكهربائية.

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شحن بطارية السيارة الكهربائية



ونوضح فى بداية الأمر خطوات شحن البطاريات السيارات الكهربائية يأتي شحن السيارات الكهربائية بثلاث سرعات مختلفة المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى3

وتسمى أيضًا أجهزة الشحن السريعة ذات التيار المباشر (DCFC). على الرغم من وصول أجهزة الشحن من المستوى 4 إلى الأسواق، إلا أنها لم يتم اختبارها على نطاق واسع بعد.



– أجهزة الشحن من المستوى الأول هي شيء تعرفه جيدًا. في الواقع، هم في الغالب مجرد منافذ سكنية عادية. إنها غير مكلفة ولكنها بطيئة، وغالبًا ما تستغرق من 40 إلى 50 ساعة لملء البطارية الكهربائية بالكامل.



تطور متسارع في تقنيات الشحن الكهربائي



– شواحن المستوى 2 هي معدات مخصصة لشحن المركبات الكهربائية وهي الشكل الأكثر شيوعًا لشحن المركبات الكهربائية يمكنهم ملء بطارية كهربائية بالكامل خلال 4 إلى 10 ساعات تقريبًا.



– تعد أجهزة الشحن من المستوى 3 (DCFC) هي الخيار المتطور. إنها أكثر شيوعًا على الطرق المزدحمة حيث يحتاج الأشخاص إلى الدخول والخروج بسرعة، ويمكن الحصول على بطارية من صفر إلى 80% في أقل من 20 دقيقة.

كيف تعمل أجهزة شحن بطارية السيارة الكهربائية



تحتوي على أنظمة تبريد مناسبة، فسوف تتضرر عندما تتجاوز درجة الحرارة مستوى معينًا: حوالي 104 درجة فهرنهايت. يمكن أن تؤثر الظروف الباردة والساخنة على شحن الBATTERY والأداء العام. درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد أو الطقس الحار تجعل بعض تقنيات تكييف BATTERY ضرورية. يوجد كلا من أنظمة التبريد النشطة والسلبية، حيث يكون النظام النشط أكثر فعالية ولكنه أكثر تكلفة من حيث التنسيق.

عوامل تتلف بطارية السيارة الكهربائية



فيما يتعلق بالشواحن من المستوى 1 و2، هناك خطر ضئيل أو معدوم على BATTERY بسبب سرعة الشحن. ما لم تكن تعيش في صحراء أريزونا، فمن المرجح أن يحافظ كلاهما على بطاريتك جيدًا ضمن درجات حرارة الشحن المحددة. قد تقوم شواحن المستوى 3 بضخ الكهرباء بسرعة أكبر، لكنها لا تزال مصممة لإبقاء سيارتك ضمن درجة حرارة التشغيل (والتي تعتمد على العوامل البيئية مثل الطقس أيضًا). والخبر السار هو أننا لم نر حتى الآن دليلًا علميًا على أن تدهور BATTERY الناتج عن حرارة الشحن يؤدي إلى تعطل مبكر للBATTERY