خطة إنعاش سوق السيارات.. «وداعًا للمستورد وأهلًا بالمحلى».. تصنيع البطاريات وكماليات السيارات بداية.. والمستهلك المصرى أكبر مستفيد

يبدو أن سوق السيارات، بدأ فى الانتعاش مرة أخرى، بعد سنوات طويلة من الصراع الكبير من أجل الحصول على قطعة غيار للسيارة بمختلف مواصفاتها، فالاستيراد متوقف والمخازن خاوية، ونتيجة الخسائر الكبيرة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليفتح باب مناقشة الإنتاج المحلى، والاستغناء عن الاستيراد الأوروبى.

بداية حل الأزمة، كانت مع إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ” بتوجيه من الرئيس، والتى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.

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المبادرة تضمنت العمل على ثلاثة محاور؛ وهم محور تكوين الشراكات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور البحث والتدريب والتطوير، ونجحت فى تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية فى الصناعة، والتى تسهم فى تحقيق وفرة فى الواردات وزيادة فى الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.

وسط هذه المحاولات لتوطين صناعة السيارات فى مصر، كشف الكثير من الخبراء والمسئولين عن سوق السيارات فى مصر، لـ”فيتو” عن التجهيز لتوديع الاستيراد تدريجيًا، وإنعاش السوق بقطاع الغيار المحلى خلال الفترة المقبلة، حيث قال ماهر هلال، مسئول إحدى شركات تصنيع بطاريات السيارات، إنه يتم تصنيع ما يقرب من 300 ألف بطارية، من خلال أربع خطوط إنتاج، موضحا أن هذا الإنتاج يساعد على تغطية كافة الوزارات، بخلاف القطاعات الحكومية، من أجل المساعدة على تغذية السوق والاستغناء عن الاستيراد، مؤكدًا أنه تم فتح السجل التجارى، عام 2015 بمبلغ يصلح لـ 180 مليون جنيه.

المفاجأة التى كشف عنها، أن الشركة تقوم أيضًا بناء على توجيهات الرئيس بتصدير البطاريات لبعض الدول، مثل جنوب السودان، مؤكدًا على أن ما يتم تصديره يأتى من الفائض للسوق المحلى.

جودة المنتج المصري

وقال محمد الأبينى، أحد المسئولين بمصنع كماليات السيارات، إن جودة المنتج المصرى، ستجبر المستهلك فى المستقبل، على الاستغناء عن الاستيراد نهائيا، وسيتم توديع المنتج الأجنبى، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار كبير جدا، ومن الصعب حصره.

الأبينى، أشار إلى أن تصنيع بطاريات السيارات فى مصر، يقوم بأيدٍ مصرية، بنسبة مائة فى المئة، ولم يتم إدخال وسطاء أجانب لتصنيعها، ولكن يتم تصنيع حافظ البطارية من خلال إحدى الشركات الأجنبية فى كوريا الجنوبية، والتى يتم دراسة تصنعها خلال الفترة المقبلة.

أما عن مقاسات البطاريات، قال إن هناك تصنيفات مختلفة، تبدأ من 40 أمبير، وحتى 225 أمبير، تتراوح بين السيارات الصغير والكبرى، بخلاف الأنواع وتبدأ 1200 جنيه لـ 5600 جنيه.

من ناحية أخرى، تحدث المهندس محمد مصطفى، المسئول بإحدى شركات قطع غيار السيارات، عن إنشاء مصنع مخصص لتصنيع قطع غيار السيارات، والتحديد تصنيع الفلاتر، الذى يتم إنتاج ما يقرب من 100 مليون فلتر فى العام لـ 200 مليون، نتيجة الاستهلاك الكبير والاستخدام المستمر له.

وقال محمد مصطفى، إن تخصص الشركة فى النقل الثقيل، وتم الاتفاق على إنشاء المصنع بمدينة العاشر من رمضان، ويقدم ما يقرب من ثلاثة خطوط إنتاج، والذى ينتج 3 ملايين فلتر لـ5 ملايين فى العام الواحد، مشيرًا إلى أن التفكير يأتى لتصنيع أجزاء عفشة السيارات، نتيجة استخدامها أيضًا بالسوق المصرى.

وأكد المهندس محمد مصطفى، أن البداية فى افتتاح الشركة سيكون تخصيص الإنتاج للسوق المصرى، ثم يأتى التقسيم من أجل تصدير 50% خارج مصر، وتوزيع 50% آخر على السوق المحلى.

بدوره، أوضح مصطفى أسامة، أحد المسئولين بشركة تصنيع كماليات السيارات، أن هناك العديد من الشركات بدأت بالفعل تتجه لتصنيع كماليات السيارات، التى تعد جزءا لا يقل أهمية على قطع الغيار الأساسية، حيث أكد على أن الشركة بدأت بالفعل تصنيع ما يقرب من 13 منتجا بمختلف الأنواع، ولكن ما يميز الشركة هو عدم الاكتفاء على التصنيع والتوزيع المحلى، مؤكدًا على أنه يتم التصدير لأكثر من دولة منها الصين والسودان وعدد من الدول الأوروبية عن طريق البر والبحر.

وأشار مصطفى إلى أن المصنع الخاص بالشركة يتواجد فى العاشر من رمضان، ويتم التصنيع فى مدينة بدر، وينتج ما يقرب من 3000 ألف دواسة أسبوعيًا، موضحا أن هناك تسهيلات يتم تقديمها بالفعل، لكن يتواجد أيضًا بعض الصعوبات نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والتى تؤثر أيضًا على ارتفاع سعر الخامات، مما يؤدى لتغير أسعار المنتج.