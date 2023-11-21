الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجي: حماس تملك أخطر ورقة ضغط على إسرائيل

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

الأسرى الإسرائيليين ، قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن ورقة الرهائن الإسرائيليين تعد من أهم الأوراق التى تمتلكها حركة حماس والجهاد، وهذه الورقة ستطيل عمر حماس وستبقيها فى المشهد والمعادلة الفلسطينية لبعض الوقت ثم ستدخل بعدها فى صفقات وهدن إنسانية متتالية ثم تصل إلى هدن سياسية. 

 

ورقة الأسرى الإسرائيليين مهمة جدا

 وأكد فهمي فى تصريح لفيتو أن وجود أسرى إسرائيليين  لدى حماس يحسب وهو ما تخطط له حماس منذ فترة، وبالتالي ورقة الأسرى الإسرائيليين ورقة مهمة جدا ومن المتوقع حدوث مناورات تبدأ بحماس مرورا بالجهاد وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية. 

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تخوفات إسرائيلية من الدخول فى منعطفات كثيرة وخطيرة

 وتابع أن هناك تخوفات إسرائيلية من الدخول فى منعطفات كثيرة وخطيرة قد تؤثر على الوضع الراهن فى إسرائيل أو تهدد وجود حكومة نتنياهو لكن فى كل الأحوال الأسرى هى ورقة حماس الرابحة خاصة حال استمرار الأمر لأطول فترة ممكنة حتى يتم الانتقال للمرحلة التالية، وهذا سيأخذ بعض الوقت الذى سيجمع بين التكتيكى والاستراتيجى فى إطار الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين.

 

التحول من الهدن الإنسانية إلى السياسية 

 وواصل حديثة قائلا إن المقاومة لديها أوراق أهمها الأسرى المدنيين والعسكريين وإذا ما انتهت من مشكلة المدنيين ستبقى العسكريين ثم ننتقل إلى الهدن السياسية يعقبها الإفراج عن العسكريين ولا ننسى أن هناك 8 جثامين لعسكريين إسرائيليين لدى حماس فضلا عن وجود جنود لديهم منذ سنوات وبالتالى المقاومة الفلسطينية لديها أوراق تناور بها حال حدوث مفاوضات مع إسرائيل.

 

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الاسري الإسرائيليين حماس المقاومة الفلسطينية الهدن الانسانية حكومة نتنياهو

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