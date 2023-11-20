خبير استراتيجي: الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحرير الأسرى

الاسرى الاسرائيليين، قال اللواء محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن قضية الأسرى الإسرائيليين في أيدي المقاومة الفلسطينية ورقة ضغط قد تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان.

وأكد الغباري فى تصريح خاص لـ فيتو أن قضية الاسرى الاسرائيليين تشكل ضغوطا كبيرة على حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة بدليل التظاهرات ضد نتنياهو فى إسرائيل من جانب أسر الأسرى والمطالبات بتنحيته عن الحكومة خاصة وان اسرائيل فشلت حتى الآن فى الوصول الى الاسرى رغم شراسة العدوان على غزة واتباع سياسة الأرض المحروقة.

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المفاوضات واردة

وتابع ان اى مشكلة تبدأ بالتوتر ثم القتال تم التوقف عن القتال واجراء مفاوضات وبالتالى هناك محاولات عديدة تقوم بها اطراف متعددة على راسها مصر من اجل وقف القتال فى غزة وبدء مرحلة من المفاوضات وحققت هذة المحاولات بعض النجاح بدخول المساعدات والوقود الى قطاع غزة.

وواصل حديثة قائلا ان اسرائيل تسابق الزمن لحفظ ماء وجهها امام العالم وامام أسر الأسرى بعد فشل الحكومة فى الوفاء بوعدها بتحرير الاسرى او القضاء على الانفاق والمقاومة والتى نجحت حتى الان فى اخفاء الاسرى وهذا ما يجعل اسرائيل تفقد صوابها فى ضربات لا انسانية ضد الاطفال والمساجد والمستشفيات بهدف الوصول للاسرى او اكتشاف الانفاق.

وتعرقل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو إتمام أي صفقة تبادلية لإطلاق سراح الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية من خلال القصف العشوائي على المدنيين في قطاع غزة الأمر الذي يعرض حياة الأسرى للخطر.