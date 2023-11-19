الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تكشف سر الرواية الإسرائيلية المضللة بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء، فيتو

طوفان الأقصى، ردت حركة حماس، في بيان لها منذ قليل، على رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدام مستشفى الشفاء في احتجاز الأسرى الإسرائيليين.

 

 

رواية إسرائيلية مضللة وكاذبة

وأكدت “حماس” أن تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة مضللة وكاذبة.

 

هدف السردية الإسرائيلية بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

وأوضحت أن  تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة هدفها التغطية على فشله الأمني والعسكري.

 

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وزعم دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم الكشف عن نفق أسفل مستشفى الشفاء في غزة اليوم.

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كشف البنى التحتية لحماس
 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: قواتنا تواصل تعميق العملية البرية في شمال غزة، ونعمل علي كشف البنى التحتية لحركة حماس.
 

مخطوفون إسرائيليون في مستشفى الشفاء


وادعى متحدث جيش الاحتلال: عثرنا علي مواد مصورة تثبت وصول مخطوفين إسرائيليين إلي مستشفى الشفاء يوم 7 أكتوبر.
 

سيارات عسكرية إسرائيلية بمستشفى الشفاء
 

وتابع زاعما بعد عرض عددً من الصور علي الهواء: عناصر حماس أحضروا أسرى بسيارات عسكرية إسرائيلية الي مستشفى الشفاء يوم 7 أكتوبر الماضي. 
 

المجندة الإسرائيلية
 

وادعى أن مجندة محتجزة بالقرب من مستشفى الشفاء قتلت علي يد حماس وليس بغارة إسرائيلية، والتشريح للمجندة أكد أنها لم تقتل جراء هجماتنا.

 

قدرة حماس
 

وأكد أن تفكيك قدرة حركة حماس لا يزال يحتاج إلى وقت. 

وأكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس أن الذي يعطل صفقة الأسرى والمحتجزين هو العدو الإسرائيلي، مطالبا الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بالتراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال وعدوانه، بعد تصاعد وتيرة المجازر الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

 

 

مجزرة 7 أكتوبر 


وأشار خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الى أن الاحتلال الإسرائيلي هو من ارتكب مجزرة يوم 7 أكتوبر بقصف احتفال شارك فيه 4 آلاف شخص.

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