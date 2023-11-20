جيش الاحتلال يعترف بارتفاع عدد قتلاه على يد المقاومة الفلسطينية إلى 68

الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين في قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 68.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال مواجهات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس – التي أكدت في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، أنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود إسرائيليين

ومن جانبها ذكرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- في بيان صادر عنها اليوم، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع 6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح في اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (أر بي جي ) في محور التقدم غرب بيت لاهيا.

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واضافت سرايا القدس في بيانها، أنها استهدفت تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، عن استهداف 7 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري

وأضافت سرايا القدس، في بيانها – أن عملية الاستهداف تمت خلال اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا.

وبالأمس نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- مشاهد جديدة لعناصر من المقاومة يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة، وتظهر ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.

وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه أمس الأحد، عن مقتل 5 من ضباطه وجنوده في اشتباكات اليوم مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة.

ووفقا لإعلانات الاحتلال ارتفع عدد القتلى من قواته في العمليات العسكرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى 63 قتيلا.

وشككت الكثير من التقارير في إحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد قتلاه، وأكد المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، أن قتلى الاحتلال أكبر بكثير من المعلن.

وفي هذا السياق قال مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية في كريات شؤول وجبل هرتسل، ديفيد أورن باروخ، إن هناك جنازة لجنود الاحتلال كل ساعة أو ساعة ونصف.

المقبرة العسكرية الإسرائيلية وحقيقة دفن 50 جنديا

وأكد المسؤول الإسرائيلي: "أنه تم دفن 50 عسكريا إسرائيليا قتلوا في الهجوم البري على غزة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق نشر جيش الاحتلال، مقطع فيديو يظهر عمليات تأبين قتلى جيش الاحتلال جراء الاشتباكات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في المقابر العسكرية وكيفية الإعداد لتلك المراسم.

وخلال الفيديو ظهرت عملية الإعداد للدفن في مقبرتي جبل هرتسل وكريات شاؤول العسكريتين وظهرت تفاصيل جديدة حول أعداد القتلى، وهو الأمر الذي تحاول الرقابة العسكرية الإسرائيلية طوال الوقت عدم الإفصاح عنه، حيث يحظر نشر أية معلومات عن قتلى جيش الاحتلال إلا بموافقة الرقابة العسكرية.

وقال باروخ: «في هذا المجال نعمل أولا من أجل العائلات، ومن أجل قتلى أجهزتنا الأمنية، لمنحهم كل الدفء والحب الذي يمكننا منحه والعناية بالقبور، ومرافقتهم ومساندتهم».