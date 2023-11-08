الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مقتل عشرات الجنود، جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خسائره منذ بدء الهجوم البري على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى ٣٣ جنديا،  والعدد الكلي لجنود الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى إلى ٣٥٠ جنديا.



عدد قتلى إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى 



وذكرت  صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن الرقيب جوناثان شازور من الدرجة الأولى، وهو جندي في وحدة شلداج للنخبة التابعة للقوات الجوية، قتل وهو  يواجه مقاتلي حماس في شمال قطاع غزة.

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وفي وقت سابق من اليوم أكد  جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي خلال اشتباك في شمال قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، سقط الرائد يعقوب عوزري، جندي مشاة (28 عامًا) من قرية شماي، في معركة في شمال قطاع غزة.

 

 

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من لواء الجولان وجنديان من لواء الفرسان بجروح خطيرة في المعركة في شمال القطاع مساء البارحة".

 

 

إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية

 

من جانب آخر أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، من البنتاجون لمدة 11 شهرًا مبدئيًّا، مع إمكانية شرائهما والاحتفاظ بهما في نهاية عقد الإيجار".

ونقلت الصحيفة، عن رئيس قسم المشتريات بالجيش الأمريكي، دوج بوش، قوله إن: "منصات الإطلاق في مرحلة العبور، بينما وصلت الصواريخ الاعتراضية".


 

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