الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مدرسة تأوي نازحين في غزة

العدوان الاسرائيلى
العدوان الاسرائيلى على غزة،فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن سقوط شهداء وجرحى في عدوان شنته طائرات الاحتلال على مدرسة تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

غارات كثيفة لجيش الاحتلال على مناطق عدة في غزة 

وفي السياق ذاته ذكرت القاهرة الإخبارية أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات كثيفة على منطقة جباليا في غزة، منذ صباح اليوم الإثنين.

ويستمر حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي على  المستشفى الإندونيسي، فضلًا عن استشهاد نحو 63 فلسطينيا إثر قصف في دير البلح والنصيرات والبريج.

Advertisements

وأعلن  المدير العام للمستشفيات في غزة، محمد زقوت،  في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن  جيش الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع.

آخر تطورات الأوضاع في مستشفيات غزة 

ومن جانبها نقلت  وكالة الأنباء  الفلسطينية "صفا"، عن زقوت قوله:" إنه في مجمع الشفاء هناك 260 جريحا يموت واحد منهم كل يوم".

وأشار محمد زقوت  إلى أن هناك آلاف النازحين و200 من الكوادر  الطبية داخل المستشفى الإندونيسي.

وتعليقا على عملية الاقتحام غير المبررة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء في  غزة، ردت حركة حماس، في بيان لها منذ قليل، على رواية إسرائيل بشأن استخدام المستشفى في احتجاز الأسرى.

 

رواية إسرائيلية مضللة وكاذبة

وأكدت “حماس”  في بيان صادر عنها أن تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة مضللة وكاذبة.

هدف السردية الإسرائيلية بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

وأوضحت حركة حماس في بيانها أن تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة هدفها التغطية على فشله الأمني والعسكري.

وزعم دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم الكشف عن نفق أسفل مستشفى الشفاء في غزة.

كشف البنى التحتية لحماس

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال  خلال مؤتمر صحفي: قواتنا تواصل تعميق العملية البرية في شمال غزة، ونعمل علي كشف البنى التحتية لحركة حماس.

 مخطوفون إسرائيليون في مستشفى الشفاء

وادعى متحدث جيش الاحتلال: عثرنا علي مواد مصورة تثبت وصول مخطوفين إسرائيليين إلي مستشفى الشفاء يوم 7 أكتوبر.

سيارات عسكرية إسرائيلية بمستشفى الشفاء

وادعى أن مجندة محتجزة بالقرب من مستشفى الشفاء قتلت علي يد حماس وليس بغارة إسرائيلية، والتشريح للمجندة أكد أنها لم تقتل جراء هجماتنا.

txt

جيش الاحتلال يزعم استشهاد 3 من قادة حماس

txt

جيش الاحتلال يعدم الجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع، تصريح خطير من الصحة الفلسطينية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة جيش الاحتلال منطقة جباليا في غزة المستشفي الاندونيسي مستشفيات غزة

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

بايدن يحدد رؤيته لمستقبل غزة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

الأكثر قراءة

البنك المركزي: أكثر من 6.2 مليون عميل على تطبيق إنستا باي

قرار جمهوري جديد اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

مشادة داخل الكنيست الإسرائيلي بين الأعضاء وأهالي الأسرى (فيديو)

ناس عايشين بمصر والتانيين في إيجيبت، انتقادات برلمانية بسبب التوسع في قروض النقل

قرار جديد من الأهلي في ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم

الأهلي، كولر يطلب تقريرا عن ثنائي سيراميكا

نقل البرلمان تشيد باتفاق يابانى لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، وإمام: الأمر جلل

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

ارتفاع سعر الذهب، صعود قوي للمؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية