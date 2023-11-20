الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

أخى يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر أمين
الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء،فيتو

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعي أحمد، مفاداه أنهم 4 إخوة شباب، وتوفى والدهم وترك لهم ميراثا، لافتا إلى أن أحد إخوتهم والدهم حرمه من الميراث ويريد أن يأخذ مقدار تعليمه من الميراث، فما حكم الشرع فى هذا؟

أحكام الميراث 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لو اتفقوا على إنهم يعطونه حقه فهذا لا يخالف الشرع، فالأب لما قعد ابنه من المدرسة، وأعطى له أجر المثل، فالمفروض إن الابن حصل على حقه، لكن لو لم يحصل على راتب يمكن أن يطالب على راتبه بأثر راجعى".
 

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وتابع: "ففى هذه المسألة يوجد حلان، يمكن أن يتفقوا على منح أخيهم مبلغا من الميراث مقابل تعليمه، أو أنه لو لم يأخذ أجرا على عمله، فواجب عليهم أن يدفعوا لهم قيمة أجره، فهذا الأمر يعتبر دينا فى ذمة والده لابد من سداده، وهذا بمحض الاتفاق وصلة الرحم".

هل يجوز الإنفاق على زواج الأخ من الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب  

وفي سياق متصل أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعى سليمان، مفاداه، إن هو وإخواته والدتهم توفى، وترك لهم أرض مؤجرة ويقومون بالإنفاق علي من يريد الزواج منهم، ويريدون الحج عن والدهم، فما الحال ينتظرون تزوج أخوهم أم يوزعون التركة، وما حكم الشرع؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "التركة تعتبر شركة إجبارية لجميع الورثة، فالجميع أًبحوا شركاء فى قطعة الأرض، فالأصل بعد الوفاة نقوم بتوزيع التركة، لكن التركة أصحبت صغيرة حال توزيعها، فيمكن أن تبقى على هذا الحال باتفاق الجميع وتزويج أخيهم بالتراضى".

وتابع: "لو بعد ما الجميع يتزوج يقوموا بالحج عن والدهم، ويقومون بعدها بتوزيع الميراث، وهذا لا يوجد فيه مانع، ما دام هناك اتفاق ورضا من الجميع على هذا فلا مانع من ذلك".


أمين الفتوى: الإسلام اعتنى بحقوق الطفل النفسية والمالية والاجتماعية


أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء أن الشريعة الإسلامية، اهتمت بحقوق الطفل، لأنه هو حاضر اليوم وقائد المستقبل، وبالتالى اهتمت بنشئة الأطفال وحسن تربيتهم، وغرز فيهم تعاليم الدين وحقوق الوطن، وحسن المعاملة مع الآخرين.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج ""مع الناس، المذاع على فضائية "الناس": "الشريعة الإسلامية اهتمت بالطفل، حتى اعتبرت التعدى على حقوقه المالية من أكبر الكبائر، وهذا بنص قراني عن حقوق الطفل اليتيم"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا". 
 

وتابع: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  قال لنا الضعيف أمير الركب، وهذا يعنى لو عندك طفل صغير بتمشى على مشيه، وكل هذا مراعاة لكل أحوال الطفل النفسية والاجتماعية". 
 

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