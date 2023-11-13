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دين ودنيا

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

الدكتور أبو اليزيد
الدكتور أبو اليزيد سلامة العالم بالأزهر الشريف

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، العالم بالأزهر الشريف، عن سؤال متصلة تدعى "سهير"، قال إنها متزوجة منذ 15 عاما، وأنجبت من زوجها أطفال، ورغم ذلك يسبها قرينها بأبشع الألفاظ، وتريد أن تعرف ماذا تفعل هل تطلق أم تستمر الحياة؟.
 

وقال خلال حواره، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "أنتِ الآن في وضع أولادك سيتعرضون لما أنتِ فيه من شتائم وسباب، والآن حاولي أن تصلحي من زوجك وتتعاملي معه بهدوء حتى يصلح حاله".
 

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أحكام الطلاق 

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا إنه أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، وهنا يوجد بأس فى حالتك إن زوجك بيعاملك معامله سيئة للغاية، فعليكِ الاتفاق وإصلاح أمره من أجل أبنائك، فإن لم يكن لا صلاح فى حاله عليكِ الاتفاق معه على الطلاق وكيفية تربية أبنائك ورعايتهم، وأيضا حاولى الذهاب إلى دار الإفتاء أو الأزهر الشريف هناك لجان للصلح ليحاولوا التوفيق بينكما".
 

أبو اليزيد سلامة: يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته في هذه الحالة

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟.

وقال العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: إن الرجل ليس عليه عدة نهائيا مثل السيدة، لكن هناك حالتين تمنع زواجه، لكنه ينتظر حتى تنتهى عدة زوجته، فإذا أراد الزواج بعمة أو خالة أو أخت زوجته، فعليه انتظار عدتها، حتى لا يحدث عداوة بين الأخوة والأقارب، والحالة الثانية كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا".

 

وتابع: أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، لافتا إلى أن المحرم هو الجمع فى الزواج زيادة عن أربع نساء.

 

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أحكام الطلاق الأزهر الشريف الشيخ أبو اليزيد سلامة سيدنا النبى محمد

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