منتجات تصفيف الشعر المغشوشة، تصنع تحت السلم ولها مواصفات ممكن تعرفيها منها

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام منتجات الشعر المغشوشة التى لها أضرار جسيمة على صحة الشعر والجلد.

وللأسف هذه المنتجات غير مرخصة وتبيع الوهم الفتيات من حيث تزيد طول الشعر وتمنع تقصفه وتجعله مفرود وناعم مثل الحرير.

ومن جانبها تقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن منتجات الشعر عديدة ومنها أنواع جيدة ومرخصة واعتادتا عليها ولكن بالفعل مؤخرا ظهرت أنواع عديدة من المنتجات الغير مرخصة وأسماء زيوت غريبة ومجهولة المصدر وللأسف تتهافت عليها الفتيات لأن إعلاناتها منتشرة سواء على القنوات الغير مرخصة أو على السوشيال ميديا وتصدقها الفتيات.

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مخاطر منتجات الشعر المغشوشة

واضافت لانا، أن مثل هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية مثل الفورمالين بالفعل تسبب فرد الشعر ولمعانه ولكنها مع الوقت تدمر بصيلات الشعر وتجعل الشعر أكثر تساقطات وأكثر عشان وأكثر تقصفا، كنا يمكن أن تسبب هذه المنتجات الصلع والتهابات فروة الرأس لدرجة أنها يمكن أن تسبب سرطان الجلد، لذا يجب الابتعاد عنها تماما.

وتابعت، أن هذه المنتجات رديئة الصنع وكما يطلق عليها البعض “صناعة تحت بير السلم”، وهو مصطلح ينطبق عليها تماما لأنها بالفعل غير مرخصة ولا تتبع اى معايير خاصة بالجودة والحفاظ على سلامة المستهلك كما أنها مجهولة الصنع ومجهولة المصدر، وليس عليها أي رقابة، وبالتالي يجب الابتعاد عنها تماما.

منتجات الشعر المغشوشة، فيتو

طرق اكتشاف منتجات الشعر المغشوشة

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى، أنه من السهل اكتشاف هذه المنتجات، حيث تباع في محال المنظفات العادية وكذلك تجار الجملة والكوافيرات ولا تباع نهائيا بالصيدليات، لذا عند شراء منتجات للشعر يجب شرائها من الصيدليات لأن الصيدليات لا تبيع اى منتج على الإطلاق إلا بعد التأكد. من أنه مصرح به ومرخص من وزارة الصحة، كما يجب عدم الانصياغ وراء كلام مصفف الشعر من حيث “معايا كريم هيخلى شعرك جميل ومعايا منتج جديد” وهكذا لأن معظم هذه المنتجات مغشوشة وليس لها أي فاعلية سوى ضرر الشعر والجلد.

كبسولات الكولاجين الخاصة بالشعر

وعن كبسولات الكولاجين لإعادة ترميم الشعر وكذلك كبسولات العناية بالشعر وعادة تكون منتشرة لدى مراكز التجميل والكوافيرات، قالت استشاري الجلدية، أنه لا يوجد مايعرف بكولاجين للشعر وهذه الكبسولات مجهولة المصدر وتندرج تحت مسمى المنتجات المغشوشة أيضا، فلا يوجد منتج يعالج مشاكل الشعر بشكل سريع وجميعها تدمر الشعر كما ذكرنا من قبل، لذا يجب الامتناع عنها تماما وعدم شراء اى منتجات خاصة بالبشرة أو الشعر سواء معروفة أو غير معروفة إلا من خلال الصيدلية فقط، لأنها من مصدر موثوق منه، خاصة أن هناك شركات حاليا تقلد المنتجات المشهورة وتبيعها وللأسف تكون غير مضمونة ومصنوعة من مواد مجهولة أيضا، وبالتالى لتفادى كل ذلك يجبشراء منتجات العناية بالشعر والبشرة من الصيدليات فقط.

مخاطر وسائل الفرد الكيميائية على الشعر

وعن كريمات الفرد والبروتين والكرياتين قالت الدكتورة لانا شكرى، إن الكرياتين من أشهر وسائل فرد الشعر التي ظهرت وأقبلت عليها الفتيات ثم ظهر بعدها البروتين وقيل عنه إنه مادة طبيعية تساعد في فرد الشعر وعلاجه بدون أي أضرار جانبية وللأسف شهد إقبالًا كبيرًأ من الفتيات، وحاليا ظهرت وسائل أخرى بمسميات أخرى، وانتشرت بعدها شكاوى ضعف الشعر وتساقطه.

وأضافت "لانا"، أنه للأسف شركات مستحضرات التجميل أوهمت الفتيات أن البروتين أفضل من الكرياتين وهكذا وكلما ظهرت منتجات أحدث كلما كانت أفضل من وجهة نظرهم وفى الحقيقة أن البروتين أو غيره هو الكرياتين مع اختلاف الأسماء لتربح الشركات، والذي لا يعرفه الفتيات أنه لا يوجد مادة طبيعية تساعد على فرد الشعر لفترات طويلة والمواد الصناعية التي تستخدم مثل البروتين أو ما يعرف بالكرياتين يجب أن تحتوي على الفورمالين لتقوم بالمطلوب وهو فرد الشعر.

وتابعت، أن الفورمالين الموجود في البروتين والكرياتين مادة كاوية تدمر الشعر وفروة الرأس فهي تعمل على حرق الشعر وتفقد فروة الرأس قوتها وقدرتها على إنبات الشعر، وتحتاج سنوات طويلة للعلاج من آثار مادة الفورمالين، لذا على الفتيات عدم استخدام البروتين والكرياتين والاكتفاء بالزيوت الطبيعية حفاظًا على قوة وجمال الشعر.

مخاطر منتجات الشعر المغشوشة، فيتو

نصائح مهمة تساعد في القضاء على مشاكل الشعر

وأوضحت استشارى الجلدية، أن أفضل طرق العناية بالشعر عة العناية به أولا من الداخل ثم من الخارج، وهناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج مشاكل الشعر وتحافظ على جماله، منها:-

التغذية الجيدة القائمة على الخضروات الورقية والفاكهة واللحوم.

تناول الحبوب والمكسرات مهم للشعر وتغذيته.

يجب شرب الماء الوفير للحفاظ على رطوبة الشعر وحمايته من الجفاف.

المواظبة على غسل الشعر مرتان اسبوعيا من خلال شامبو معروف المصدر ومناسب لنوع الشعر.

عمل حمام كريم للشعر مع الاستحمام فهو يرطب الشعر كثيرا.

استخدام الكريمات المعروفة ويفضل أن تكون مناسبة لنوع الشعر.

علاج القشرة لأنها تؤثر على الشعر ومظهره وكذلك تسبب التهابات فروة الشعر مايؤثر على قوة الشعر.

استخدام مشط أو فرشاة الشعر مصنعين من الخشب لتقليل فرص تقصف الشعر.

رأى خبراء التجميل فى منتجات الشعر المغشوشة

ومن جانبها قالت نادية محمد خبيرة التجميل، إنه بالفعل منتجات الشعر المغشوشة انتشرت بكثرة خاصة لدى الكوافيرات وتبيع الوهم للفتيات وللاسف لا يوجد منتج يعالج مشاكل الشعر سريعا وعادة يكون العلاج من خلال الوصفات الطبيعية والزيوت التى ترطب الشعر وتعالج مشاكله، لذا يجب الحذر من هذه المنتجات وعدم شراء اى منتج مجهول المصدر.

يجب تهوية الشعر للحفاظ على جماله

وأضافت نادية، أنه للحفاظ على الشعر يجب التغذية الجيدة وتعريض الشعر للهواء حيث يجب تهويته وممنوع غسل الشعر ولفه لأن ذلك يدمر الشعر ويسبب نمو الفطريات به ما يسبب التهابات فروة الرأس، لذا يجب تهوية الشعر باستمرار، واستخدام المنتجات المعروفة التى تباع بالصيدليات.

أهمية الزيوت للحفاظ على جمال الشعر

وتابعت، أنه يجب الإهتمام بالوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وتقويته خاصة استخدام الزيوت الطبيعية التى تحفز فروة الرأس على الانبات والتى تقوى الشعر مثل زيت الروز مارى وزيت الأرجان وزيت الزيتون وزيت جوز الهند ولك يجب استخدامها كحمام زيت حيث ندهن الشعر بها ثم نتركها لمدة ساعة على الشعر ويمكن لف الشعر أو لا حسب الرغبة، المهم غسل الشعر بعدها جيدا بالماء والشامبو ونجففه ونرطبه.

شروط استخدام الزيوت على الشعر

وحذرت خبيرة التجميل من وضع الزيوت على الشعر وعدم غسله لأن ذلك يسبب جفاف الشعر وتكسره، لذا عند استخدام الزيوت على الشعر دهنها لفترة بسيطة من الوقت ثم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو حفاظا على جماله والاستفادة الجيدة من هذه الزيوت، مشيرة إلى أهمية استخدام حمام الكريم أيضا بشكل مستمر من 3 إلى 4 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية من الزيوت الطبيعية لإطالة الشعر

وتستعرض السطور التالية ماسك الزيوت الطبيعية، الذى يعمل على إطالة الشعر وتقوية بصيلاته ومنع التقصف والتساقط، كما تعمل على نعومة ولمعان الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت جرجير

2 ملعقة كبيرة زيت نعناع

2 ملعقة كبيرة زيت خروع

الطريقة:-

نحضر ملعقتين كبيرتين من كل من زيت ثوم وزيت جرجير وزيت نعناع وزيت خروع ونخلطهم جيدا ماعدا زيت الخروع حيث يستخدم الماسك مرتين أسبوعيا مثل يومى الأحد والأربعاء.

أما يومي الجمعة والإثنين يتم وضع زيت الخروع.

ويراعى عند استخدام الزيوت تغطية الشعر بكيس بلاستيك وتمشيط الشعر بعدها، ثم غسله كل يومين لمنع حدوث قشرة.