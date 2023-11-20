تخلصي من جميع مشكلات الشعر بزيت الأرجان

مشكلات الشعر عديدة، وأشهرها تساقط الشعر وتقصفه ما يؤثر على مظهر الشعر وكثافته، وهو ما يزعج الفتيات كثيرا.

وعلاج مشكلات الشعر يكون من خلال التغذية السليمة واستخدام الوصفات الطبيعية والزيوت الطبيعية التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي تعيد جماله.

زيت الأرجان يقضى على جميع مشاكل الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، زيت الأرجان للشعر حيث يعمل على علاج تساقط الشعر ومنع التقصف وتقوية الشعر من جذوره وإعادة حيويتها وجماله وجعله أكثر انسيابية.

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المكونات:

زيت أرجان

الطريقة:

نفرد الزيت على فروة الرأس والشعر وندلك فروة الرأس جيدا لمدة 10 دقائق.

ثم نترك الزيت على الشعر لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

زيت الأرجان لعلاج جميع مشاكل الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.