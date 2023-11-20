الأزهر: حاخامات الاحتلال يمهدون الطريق أمام نتنياهو لمزيد من المجازر في غزة باسم الدين

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه خلال تواجده بقاعدة "رامات ديفيد" الجوية العسكرية شجّع ودعم الحاخام السفارادي الأكبر للاحتلال، جنود القوات الجوية قائلًا: "حربكم هي حرب الفريضة. أنتم أيها الطيارون تقاتلون وتقصفون من الجو، وتهاجمون العدو، وتلاميذ المدارس الدينية يتضرعون في الأرض من أجلكم".

المجازر الوحشية التي تُرتكب في غزة

وفي نهاية لقائه التحريضي على القتل، أقدم الجنود على تلقي بركاته بحماسٍ شديدٍ، ونفوسهم تتوق إلى ارتكاب المجـازر الدموية، قائلًا لهم: "فليتحقق بكم المنصوص عليه في سفر التثنية، الإصحاح 28/ الفقرة 7: "يَجْعَلُ الرَّبُّ أَعْدَاءَكَ الْقَائِمِينَ عَلَيْكَ مُنْهَزِمِينَ أَمَامَكَ".

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الحروب التي خاضها اليهود عبر تاريخهم

وتعليقًا على ذلك، أشار مرصد الأزهر إلى أن تاريخ اليـ.هـ.ود يضم نوعين من الحروب بينهما اختلافات من الناحية الشرعية؛ الأولى "حرب دينية واجبة"، والأخرى "حرب اختيارية توسعية". أما الحرب الأولى هي الحرب التي يجب على اليـ.هـ.ود خوضها، مثل الحرب في زمن "يوشع بن نون"، وحرب العماليق، وهي الحرب التي وظفها الحاخام الأكبر للاحتلال في إسقاطها على الفلسطينيين من أجل استثارة معنويات جنود الاحتلال ودفعهم نحو القـ تل وارتكاب المجازر الد.موية، معتبرًا حكومة الاحتلال صاحبة السلطة الشرعية في شن حرب الفريضة.

وأكد المرصد أن حاخامات الاحتلال وقادته وجنوده يرون أن كل حروب الاحتلال فريضة دينية على الجميع، ويجب الخروج إليها والقتل والعدوان باسمها.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

وفي وقت سابق جدد مرصد الأزهر تأكيده أن مخطط الاحتلال هو زعزعة استقرار وأمن الفلسطينيين في كل مكان وفي أي وقت؛ حيث يمكن لكل مستوطن أن يكون جنديًّا وكل جنديٍّ أن يكون مستوطنًا، وهذا هو الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه ليس فقط في "صحراء الخليل" و"غور الأردن"، وإنما في كامل الأراضي الفلسطينية.

ولفت المرصد إلى أن وتيرة التهجير باتت أسرع منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن مخططات التهجير والمجازر الدموية هى نتاج عقيدة فاسدة وتربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربي، "فالعربي الجيد هو العربي الميت" في نظر اليـ هـ ود.