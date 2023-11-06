الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مرصد الأزهر: الصهاينة يرتكبون جرائم إرهابية في حق الشعب الفلسطيني بغطاء ديني محرف

أحداث غزة، فيتو
أحداث غزة، فيتو

قال الدكتور وسام حشاد، مشرف وحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الاحتلال الصهيوني لا يتوقف عن حملته العنصرية الممنهجة للقضاء على الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذه الفترة توافق مع موسم قطف الزيتون، وبالتالي الاحتلال منعهم من دخول أراضيهم في الضفة الغربية، وذلك بناء على قرار من وزارة مالية الاحتلال.

الفتاوى اليهودية المتطرفة 

وأوضح مشرف وحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، أن الفتاوى اليهودية المتطرفة لا تتوقف حيث أصدر الحاخام المتطرف إليشع وِلْفُسون"، رئيس مدرسة جبل الهيكل الدينية، وأحد الشخصيات البارزة في جماعات الهيكل المتطرفة، من أصحاب التاريخ الأسود الطويل في تدنيس ساحات الأقصى المبارك، فتوى تفيد بأن الشريعة اليهودية لا تؤمن بوجود أبرياء وقت الحرب، وبالتالي يجب قتل النساء والأطفال في غزة حتى لا يعرضوا حياة الجنود اليهود للخطر.

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دعوات قصف غزة بالقنبلة النووية


وأشار إلى أن الحاخام المتطرف ايد تصريحات الوزير المتطرف "عميحاي إلياهو" الذي طالب فيها بقصف غزة بالقنبلة النووية، مستندًا في ذلك إلى النصوص التوراتية الواردة في سفر صموئيل الأول: "فلم يستبق داود رجلًا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت إذ قال لئلا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين".

وأضاف كل هذا يدل على أننا أمام عتاه من المتطرفين يقتلون ويسفكون الدماء بغطاء ديني يهودي محرف، لافتا إلى أن ما تفعله الصهاينة جرائم إرهابية تهدد كل المنطقة.

 

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مرصد الأزهر الاحتلال الصهيوني الفتاوى اليهودية المتطرفة دعوات قصف غزة بالقنبلة النووية الضفة الغربية غزة

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