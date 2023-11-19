الأزهر: التهجير والقتل من سلطات الاحتلال نتاج تربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربي
أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه استكمالًا لمسلسل التهجير القسري وجرائم الفصل العنصري، عصابات المستوطنين وجنود الاحتلال يهددون البدو الفلسطينيين في غور الأردن بشمال الضفة الغربية، وجاء في منشوراتهم: "عليكم بالرحيل وإلا سنفعل بكم كما نفعل في أهل غزة".
تهجير الفلسطينيين
وأعلنت صفحة "هاجروا الآن" الصهيونية على "الفيس بوك" عن انطلاق العد التنازلي لسكان الضفة الغربية وطالبتهم بالنزوح إلى الأردن قبل قتلهم.
ومنذ العدوان على غزة (وحتى تاريخه) تم تهجير ١٣ تجمعًا للبدو الفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية، وتضم تلك التجمعات ما يزيد عن 800 شخص. وكان نصيب غور الأردن منها 17 عائلة تم إجبارها على النزوح من أراضيها التي نشأت فيها.
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
ويجدد مرصد الأزهر تأكيده أن مخطط الاحتلال هو زعزعة استقرار وأمن الفلسطينيين في كل مكان وفي أي وقت؛ حيث يمكن لكل مستوطن أن يكون جنديًّا وكل جنديٍّ أن يكون مستوطنًا، وهذا هو الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه ليس فقط في "صحراء الخليل" و"غور الأردن"، وإنما في كامل الأراضي الفلسطينية.
ويلفت المرصد إلى أن وتيرة التهجير باتت أسرع منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن مخططات التهجير والمجازر الدموية هى نتاج عقيدة فاسدة وتربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربي، "فالعربي الجيد هو العربي الميت" في نظر اليـ هـ ود.
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