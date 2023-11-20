الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رياضة

لقاء القمة بعد التوقف الدولي، موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يستعد فريق ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي بعد التوقف الدولي والتي تقام  ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024،

ويترقب عدد كبير من الجمهور مباراة ليفربول القادمة بفارغ الصبر، حيث يسعى كلا الفريقان في تحقيق الفوز خلال المباراة القادمة واقتناص النقاط الذي يأهلهم في جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي 2023.

موعد مباراة ليفربول أمام مان سيتي

ومن المقرر أن يخوض فريق نادي ليفربول مباراة من العيار الثقيل أمام فريق نادي مانشستر سيتي وذلك علي ارضية ملعب  الاتحاد  وذلك يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، حيث أنه من المقرر أن تبدأ انطلاق صافرة بداية المباراة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

تردد قناة beIN Sports HD 1

التردد:11013
استقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
ويأتي ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي 2023 محتلا المركزي الثاني برصيد 27 نقاط

تردد قناة بين سبورت الرياضية على عرب سات
التردد: 12379
الاستقطاب: أفقي (H)
EFC: 5/6

فيما دخل برشلونة الإسباني، في سباق التعاقد مع ليروي ساني جناح بايرن ميونخ الألماني، لتشتعل المنافسة مع ناديي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، الراغبين في الحصول على خدمات اللاعب.

وينتهي عقد ليروي ساني مع بايرن ميونخ في 2025 ولم يجدد بعد مع الفريق البافاري، وهو ما دفع كبار أوروبا للتنافس للحصول على خدماته خاصة أن السعر لن يكون كبيرا في ظل اقتراب انتهاء عقده.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن برشلونة ركز في الأشهر الأخيرة، على إمكانية ضم ساني إذا لم يجدد تعاقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، فمن الممكن أن يكون لاعب مانشستر سيتي السابق أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في فترات الانتقالات المقبلة.

وأضافت: “قبل بضعة أسابيع، تحدث الصحفي فابريزيو رومانو عن محادثات جديدة بين ساني وبايرن، على الرغم من عدم وجود اتفاق ملموس كما أنه ليس وشيكًا في الأسابيع المقبلة، وهذا الوضع يبقى برشلونة في حالة تأهب، حيث إن اللاعب يتناسب مع طلبات تشافي هيرنانديز المدير الفني في مركز الجناح”.

وتابعت: "في الواقع، اللاعب نفسه أوضح أن بايرن في عجلة من أمره لإعادة فتح المفاوضات، لكنه يركز على المنافسة حيث قال خلال المعسكر التدريبي مع ألمانيا: "لم أفكر في الأمر بعدـ النادي يريد إجراء محادثات، لكن في الوقت الحالي أريد التركيز على هذا الموسم".

وتألق ساني مع بايرن منذ وصوله، العام 2020، وسجل 47 هدفًا في 151 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الألماني.

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في صراع مع غريمه مانشستر سيتي، على الفوز بخدمات ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني.

ويسعى مانشستر سيتي لإعادة نجمه السابق ليروي ساني الذي لعب فترة طويلة في ملعب الاتحاد، فيما يسعى الريدز لضمه لتدعيم خط هجوم الفريق، وتعويض رحيل محمد صلاح "المحتمل" في عام 2024.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل فقط، مما يضعهم في موقف ضعيف أثناء محاولتهم تمديد إقامته.

وكشفت صحيفة (SportBild) أن ليفربول دخل بشكل مثير في السباق لإعادة ساني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وينافس ناديه السابق مانشستر سيتي.

وأضافت أن بايرن يريد اغتنام الفرصة للتحدث مع ممثل ساني، فالي رمضاني، بعد فترة التوقف الدولية،ومن المرجح أن تكثف المحادثات في الأسابيع المقبلة حيث يهدف بايرن إلى التوصل إلى اتفاق لجعل ساني أحد أفضل الرواتب في الفريق.

فيما كشف كريستوف فروند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن مدى صحة رغبة ناديه في عدم تجديد عقد النجم الألماني ليروي ساني.

وينتهي عقد ليروي ساني مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد بنية ليفربول ضمه، تحسبًا لرحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح.

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