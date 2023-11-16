ليفربول يقتحم صراع التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل

دخل ليفربول ضمن قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا، خلال الصيف المقبل.

ليفربول يقتحم صراع ضم مبابي

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ليفربول حريص على وجود كيليان مبابي في صفوفه، كان اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا على رادارهم منذ فترة وربما قدموا عرضًا لخدماته.

وكان مبابي حديث سوق الانتقالات في بداية الموسم بسبب وضع عقده مع باريس سان جيرمان، ولا يزال مستقبله موضوعًا ساخنًا حيث من غير المرجح أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على صفقة جديدة.

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وينتهي عقده مع النادي الفرنسي في نهاية الموسم وسيكون حرا في الانضمام إلى أي ناد من اختياره.

لدى قائد منتخب فرنسا الرغبة في اللعب لريال مدريد، وحتى لوس بلانكوس كانوا حريصين على وجوده في صفوفهم، ومع ذلك، تغيرت الأمور في الآونة الأخيرة.

في حين تشير بعض التقارير إلى أن ريال مدريد قرر استبعاد انتقال مبابي حيث صرح جوزيب بيدريرول من قناة الشيرينجيتو أن العملاق الإسباني سيتعين عليه كسر هيكل رواتبهم من أجل ضمه إلى النادي.

ويطالب اللاعب الدولي الفرنسي براتب قدره 35 مليون يورو سنويًا بعد خصم الضرائب. وهو رقم لا يرغب ريال مدريد في دفعه.

وفي الوقت نفسه، يرغب مبابي في اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يشغله فينيسيوس جونيور.

فيما سيتعين على لوس بلانكوس أن يعرض عليه 100 مليون يورو كمكافأة توقيع ووفقًا للتقرير، لديه بالفعل عروض أكثر أهمية من أماكن أخرى وهناك إشارة إلى أن ليفربول أعاد إشعال اهتمامه بخدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.