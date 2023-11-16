الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ليفربول يقتحم صراع التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

دخل ليفربول ضمن قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا، خلال الصيف المقبل.

ليفربول يقتحم صراع ضم مبابي

وبحسب  صحيفة "آس" الإسبانية  فإن ليفربول حريص على وجود كيليان مبابي في صفوفه، كان اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا على رادارهم منذ فترة وربما قدموا عرضًا لخدماته.

وكان مبابي حديث سوق الانتقالات في بداية الموسم بسبب وضع عقده مع باريس سان جيرمان، ولا يزال مستقبله موضوعًا ساخنًا حيث من غير المرجح أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على صفقة جديدة.

Advertisements

وينتهي عقده مع النادي الفرنسي في نهاية الموسم وسيكون حرا في الانضمام إلى أي ناد من اختياره.

لدى قائد منتخب فرنسا الرغبة في اللعب لريال مدريد، وحتى لوس بلانكوس كانوا حريصين على وجوده في صفوفهم، ومع ذلك، تغيرت الأمور في الآونة الأخيرة.

في حين تشير بعض التقارير إلى أن ريال مدريد قرر استبعاد انتقال مبابي حيث صرح جوزيب بيدريرول من قناة الشيرينجيتو أن العملاق الإسباني سيتعين عليه كسر هيكل رواتبهم من أجل ضمه إلى النادي.

ويطالب اللاعب الدولي الفرنسي براتب قدره 35 مليون يورو سنويًا بعد خصم الضرائب. وهو رقم لا يرغب ريال مدريد في دفعه.

وفي الوقت نفسه، يرغب مبابي في اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يشغله فينيسيوس جونيور.

فيما سيتعين على لوس بلانكوس أن يعرض عليه 100 مليون يورو كمكافأة توقيع ووفقًا للتقرير، لديه بالفعل عروض أكثر أهمية من أماكن أخرى وهناك إشارة إلى أن ليفربول أعاد إشعال اهتمامه بخدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

النادي الفرنسي باريس سان جيرمان ريال مدريد كيليان مبابي ليفربول منتخب فرنسا

مواد متعلقة

الهلال السعودي يلجأ لمانشستر يونايتد من أجل ضم بديل نيمار

بعد دعمه القضية الفلسطينية، تحديد موعد النظر في دعوى أنور الغازي ضد ماينز الألماني

الكشف عن موعد عودة بن ناصر للمباريات مع ميلان الإيطالي

بعد تألقه مع ليفركوزن، هل يتولى ألونسو تدريب ريال مدريد؟

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

قرار جديد من الأهلى فى صفقة المهاجم الجديد

خبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة لهذه الأسباب

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

نيابة عن انتصار السيسي، وزيرة التخطيط تشارك في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" بتركيا

آخرهم هنا الزاهد وأحمد فهمي، ثنائيات فنية انتهت زيجاتهم بالطلاق

تصريح صادم من سفير الاحتلال لدى واشنطن بشأن موعد انتهاء العملية البرية في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة جيبوتي.. نتائج منتخب مصر مع فيتوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية