فوائد حبة البركة، لصحة قلبك وعلاج آلام المفاصل

فوائد حبة البركة، للصحة بشكل عام، وللبشرة بشكل خاص لا يمكن إغفالها، وتعرف حبة البركة أيضا باسم الحبة السوداء، أو الكمون الأسود، وهي عشبة طبية استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، وهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي لها فوائد صحية عديدة.

فوائد حبة البركة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد حبة البركة لمختلف أجهزة الجسم عديدة وهامة، ولابد من الاستفادة منها، وفيما يلي تستعرض بعض من فوائد حبة البركة:

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تحسين صحة القلب

من فوائد حبة البركة؛ أنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

خفض ضغط الدم

من فوائد حبة البركة، أنها يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تساعد حبة البركة في تعزيز الهضم وتخفيف الانتفاخ والغازات. كما أنها قد تساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي.

تعزيز المناعة

تحتوي حبة البركة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

تحسين صحة البشرة

تساعد حبة البركة في ترطيب البشرة وتقليل الالتهاب. كما أنها قد تساعد في علاج حب الشباب والندبات.

تخفيف الألم والالتهاب

تحتوي حبة البركة على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والالتهاب المرتبط بظروف مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي.

تحسين صحة الشعر

يمكن أن تساعد حبة البركة في تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقط الشعر.

تتوفر حبة البركة في شكل بذور أو مسحوق أو زيت، ويمكن تناولها عن طريق الفم أو إضافتها إلى الطعام أو المشروبات.

الجرعة الموصى بها من حبة البركة؛ هي ملعقة صغيرة من البذور أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق حبة البركة أو 1-2 قطرات من زيت حبة البركة يوميًا.

يجب استشارة الطبيب قبل تناول حبة البركة إذا كنت تعاني من أي حالة طبية، مثل الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو الحالات الصحية المزمنة.

حبة البركة واستخداماتها

فوائد حبة البركة للبشرة

علاج حب الشباب

حبة البركة لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعلها فعالة في علاج حب الشباب، حيث تساعد على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتقليل الالتهاب، ويمكن استخدام زيت حبة البركة أو بذور حبة البركة المطحونة لعلاج حب الشباب.

تقليل التجاعيد

حبة البركة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، مما يساعد على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما أنها تساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على مرونتها.

توحيد لون البشرة

حبة البركة تساعد على توحيد لون البشرة وتفتيح البقع الداكنة، وذلك بفضل احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة، كما أنها تساعد على تجديد الخلايا وإنتاج الكولاجين.

علاج الأمراض الجلدية

حبة البركة لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعلها فعالة في علاج العديد من الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية، كما أنها تساعد على تخفيف الحكة والاحمرار.

تسريع التئام الجروح

حبة البركة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم، مما يجعلها فعالة في تسريع التئام الجروح، كما أنها تساعد على منع العدوى.

كيفية استخدام حبة البركة للبشرة

يمكن استخدام حبة البركة للبشرة بطرق مختلفة، ومنها:

زيت حبة البركة: يمكن استخدام زيت حبة البركة مباشرة على البشرة، أو يمكن إضافته إلى الكريمات أو المرطبات الأخرى، كما يمكن استخدامه لصنع ماسكات للوجه.

بذور حبة البركة المطحونة: يمكن مزج بذور حبة البركة المطحونة مع الماء أو العسل لصنع عجينة، ثم توزيعها على البشرة، كما يمكن إضافتها إلى الطعام أو المشروبات.

نصائح عند استخدام حبة البركة للبشرة

قبل استخدام حبة البركة للبشرة، من المهم إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد، وذلك عن طريق وضع كمية صغيرة من المنتج على الجلد وتركه لمدة 24 ساعة، فإذا لم تظهر أي أعراض حساسية، فيمكن استخدامه بأمان.

كما أنه من المهم استخدام حبة البركة بكميات معتدلة، وذلك لتجنب حدوث أي آثار جانبية، كما أنه من المهم تجنب استخدام حبة البركة إذا كانت المرأة حاملًا أو مرضعة.