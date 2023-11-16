فوائد حبة البركة، تعالج الصداع والسرطان وتقاوم الالتهابات وتقوى المناعة

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الأعشاب الشهيرة الموجودة منذ القدم ولها أهمية علاجية، حيث كانت تستخدم فى الطب القديم.

وفوائد حبة البركة، عديدة وتناولها من سنن الرسول الكريم فى الإسلام، وحاليا تدخل فى صناعة الأدوية ولها قيمة غذائية عالية.

أهمية تناول حبة البركة

وقالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن حبة البركة من ثمار النباتات الشهيرة التى تزرع منذ القدم وهى تعرف بالحبة السوداء او الكمون الاسود وكان يستخدم فى الطب النبوي والطب القديم لفوائده العلاجية العظيمة.

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القيمة الغذائية الموجودة في حبة البركة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن الحبة السوداء او حبة البركة لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6 الحديد والكالسيوم والألياف والكربوهيدرات والبروتين والنحاس والزنك والفسفور وحمض الفوليك ونسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.

طرق تناول حبة البركة للاستفادة منها

وتابعت، أن تناول حبة البركة ضرورى للصحة، ويمكن اضافتها للسلطة والمخبوزات والجبن والزبادى، كما يمكن تناولها كما هى مع كوب ماء، ويمكن إضافة عشر قطرات من زيت حبة البركة إلى كوب عصير برتقال أو ليمون يوميا لمدة عشر أيام، وهكذا، فهناك طرق عديدة لتناولها المهم المواظبة على تناولها.

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فوائد حبة البركة

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد حبة البركة:

تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أنها تساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي.

تحتوي حبة البركة على مركبات نباتية تساعد على تعزيز المناعة ومكافحة العدوى.

تحتوي حبة البركة على مركبات نباتية تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يكون مفيدًا في حالات مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي ومرض السكري.

تحتوي حبة البركة على مركبات نباتية تساعد على خفض ضغط الدم.

تخفض مستويات الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تخفف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الشعب الهوائية.

تساعد في علاج السرطان، كما تحارب الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

تساعد فى علاج الصداع، والأمراض الجلدية.

تعالج تساقط الشعر وتغذيه وتقويته من جذوره.

تحافظ على نضارة وجمال البشرة وشبابها.

تساعد فى علاج عسر البول وتفتت حصوات الكلى وتطردها.

تعالج الحموضة وحرقان المرئ.

تسرع التئام الكسور، وتخفف من الالتهابات الجلدية.

تنشط الجسم وتقاوم الخمول والكسل.

شروط تناول حبة البركة والجهات المسموح بها

وهناك شروط يجب اتباعها عند تناول حبة البركة للاستفادة منها، ومن هذه الشروط:-

يفضل تناول حبة البركة مع الطعام أو بعد الطعام.

لا يجوز طحن حبة البركة بل يجب مضغها كما هي داخل الفم حتى تتفتح داخل الفم ويخرج منها الزيوت العطرية داخل الفم والجسم.

يفضل أن تؤخذ صباحا أو في فترة الضحى.

جرعتها المثالية في اليوم 7 حبات فقط كى تعطى المفعول المطلوب ولكن أكثر من ذلك يسبب ارتفاع نسبة الدهون الضارة بالجسم.