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محافظات

النيابة تعاين حريق مزرعة دواجن في الدقهلية

جانب من حريق مزرعة
جانب من حريق مزرعة دواجن، فيتو

 انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة الدقهلية لمعاينة موقع حريق مزرعة دواجن بحوض العلوة قرية الجوابر مركز ميت سلسيل، نتج عنه نفوق 5 آلاف دجاجة نتيجة الرياح وتقلبات الطقس.

وكشفت  المعاينة الأولية أن الحريق بسبب أدوات التدفئة وتزايد شدة الرياح والأمطار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب داخل مزرعة للدواجن بحوض العلوة مركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية، مما أدى إلى نفوق 5 آلاف رأس من الدواجن بالمزرعة.

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بدأت الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الجوابر التابعة للمركز.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، تبين أن الحريق شب فى مزرعة دواجن مقامة على مساحة ألف متر ملك المواطنة ميادة محمد محمد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، والذى أسفر عن نفوق 5 آلاف من الدجاج الأحمر عمر 55 يوما، فيما لم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح أو إصابات.

كما بينت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب أدوات التدفئة وتزايد شدة الرياح والأمطار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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