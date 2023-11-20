حريق في محيط المستشفى الإندونيسي جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (فيديو)

أخبار غزة الآن، اندلع حريق في محيط المستشفى الإندونيسي؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "إكس"، تويتر سابقا.

اندلاع حرائق في محيط المستشفى الإندونيسي جراء قصف إسرائيلي متواصل على شمال قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/eEQb0H7F49 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 20, 2023



وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، موضحة أنه نشبت اشتباكات بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.



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عقب اقتحامها المدينة.. اشتباكات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/rJc99x3JHc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 20, 2023

غارات جوية إسرائيلية على خان يونس

وأفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، وحي الزيتون والصبرة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية على خان يونس جنوب غزة، واستهدف حزاما ناريا للاحتلال محيط مدينة حمد جنوب غزة.

طيران الاحتلال يستهدف منازل شمال وجنوب غزة

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس، عدة منازل شمال قطاع ووسط وجنوب غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا لما أفادت به وكالة “وفا”، الفلسطينية.

وقالت: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد، والمخيم شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة.

وأضافت، أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

وأشارت إلى أن سلاح الجو قصف منزلا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة.

غارات جوية شرق محافظة خان يونس



وذكرت الوكالة الرسمية أيضا، أن الطائرات الإسرائيلية شنت أيضا غارات جوية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت خلالها منزلا في بني سهيلا.

وأفادت بأن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع ارتفع إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منازل مخيمر والحرازين قرب مدرسة خالد بن الوليد، وآل درويش، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

شهداء غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء في القطاع الي أكثر من 13000 شهيد، منذ بدء العدوان الإسرائيلي بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة.