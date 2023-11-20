أسباب الإصابة بقرح الفراش، وهل يمكن أن تسبب الوفاة؟
يعد الأشخاص الأكبر سنًا أو غير القادرين على الحركة أو طريحو الفراش هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـتقرحات الفراش، وتحدث قرح الضغط هذه عندما يكون هناك ضغط طويل على الجلد، ويؤدي الاحتكاك والرطوبة والجر أيضًا إلى ظهور تقرحات الفراش وهناك مراحل مختلفة من قرح الفراش، وتزيد الحالات الأكثر خطورة من خطر الإصابة بالعدوى التي تهدد الحياة.
ما هي تقرحات الفراش؟
تقرحات الفراش هي جروح تحدث بسبب الضغط لفترة طويلة على الجلد والأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة لفترات طويلة، مثل أولئك الذين طريحي الفراش أو الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بتقرحات الفراش وهذه الجروح المؤلمة، أو قرح الضغط، يمكن أن تنمو بشكل كبير وتؤدي إلى الالتهابات وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون تقرحات الفراش مهددة للحياة، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.
ما هي أجزاء الجسم التي تتأثر بقرح الفراش؟
ويمكن أن تبدأ قرح الفراش في أي مكان على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين يستخدمون العلاج بالأكسجين أن يصابوا بقروح الضغط على جسور الأنف أو الأذنين أو الجزء الخلفي من رؤوسهم ويمكن أن تتكون تقرحات الضغط أيضًا داخل الفم بسبب أطقم الأسنان أو التنبيبات أو التهوية الميكانيكية غير المناسبة.
لكن من المرجح أن تتطور تقرحات الفراش في أجزاء الجسم حيث تكون العظام أقرب إلى الجلد، مثل:
الكاحلين.
المؤخرة
الارداف
المرفقين.
الكعب.
أسباب تقرحات الفراش
تحدث قرح الفراش عندما يقلل الضغط أو يقطع تدفق الدم إلى الجلد، وهذا النقص في تدفق الدم يمكن أن يسبب إصابة جرح الضغط في أقل من ساعتين، وتبدأ خلايا الجلد الموجودة على البشرة بالموت، وعندما تتحلل الخلايا الميتة، وتتشكل إصابة بقرحة الضغط.
من المرجح أن تتطور قرح الفراش عندما يكون هناك ضغط مع:
الرطوبة الناتجة عن العرق أو البول أو البراز.
الجر الناتج عن الانزلاق على سرير مائل أو كرسي متحرك.
من هم الأكثر عرضة للإصابة بتقرحات الفراش؟
الأشخاص الذين لديهم بشرة أرق والأشخاص الذين لديهم قدرة محدودة (أو معدومة) على الحركة هم أكثر عرضة للإصابة بتقرحات الفراش وتشمل هذه الأشخاص الذين:
في غيبوبة أو في حالة غيبوبة.
الإصابة بالشلل.
استخدم الكراسي المتحركة.
ارتداء الجبائر والجبائر أو الأجهزة التعويضية.
ما هي الظروف الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بتقرحات الفراش؟
الأطفال والبالغون الذين يعانون من حالات صحية معينة هم أكثر عرضة للإصابة بتقرحات الفراش، وتشمل هذه الشروط:
السرطان.
الشلل الدماغي.
القصور الوريدي المزمن.
الخَرَف.
السكتة القلبية.
فشل كلوي.
سوء التغذية.
مرض الشريان المحيطي.
إصابة الحبل الشوكي.
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