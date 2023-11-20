الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس وزراء أيرلندا يتهم الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير

رئيس الوزراء الأيرلندي
رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، فيتو

وجه رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، اتهاما لدول أخرى بازدواجية المعايير، على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.

وقد وجه في مقابلة مع الإذاعة الأيرلندية "آر تي إي"، فارادكار اتهامه إلى الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، قائلا: إن "عدم اتخاذ رد فعل مشابه للرفض المطلق لما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فيما يتعلق بإسرائيل، يُنْظَر إليه باعتباره ازدواجية في المعايير".
 

 إسرائيل لا ينبغي لها أن تبالغ في رد فعلها

كانت حكومة أيرلندا قد حذرت بعد مضي فترة قصيرة على هجوم “طوفان الأقصى” الذي قامت به حركة حماس في السابع من الشهر الماضي، من أن إسرائيل لا ينبغي لها أن تبالغ في رد فعلها في قطاع غزة وإلا فإنها ستخاطر بفقدان دعم دول أخرى لها.

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إلى ذلك، يسعى فارادكار من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: إن بلاده تبنت في وقت مبكر موقفًا واضحًا مفاده بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها ليس لها الحق في خرق القانون الإنساني.


 ازدواجية المعايير من جانب بعض الدول 

كما أعرب فارادكار عن قلقه من أن تؤدي ازدواجية المعايير من جانب بعض الدول إلى تقويض كفاح أوكرانيا، وصرح بأنه وزعماء أوروبيين كانوا يعملون بجد من أجل أن الحصول على دعم من الجنوب العالمي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "شيء يقترب من الانتقام" في واحد من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح فارادكار للصحفيين، خلال زيارة لكوريا الجنوبية، وفقا لتصريحات بثتها إذاعة آر.تي.إي الرسمية: "أعتقد اعتقادا راسخا بأن.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، حتى لا يعيدوا الكرّة".

ليس مجرد دفاع عن النفس

وأكد رئيس الوزراء الإيرلندي: "ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام.. ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل الحرية والأمن في المستقبل".

وأجاب على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر جرائم حرب، وقال فارادكار: "ليس من اختصاصي أن أحدد".

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