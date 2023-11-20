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رياضة

الدرندلي: صرفنا مكافأة استثنائية للاعبي منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس بعثة منتخب مصر في ليبيريا، أن الحصول على 6 نقاط في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026 أمر رائع، خصوصا في ظل حالة الإجهاد والأجواء واللعب على النجيل الصناعي، مشيرًا إلى أن الهدف هو صدارة المجموعة في المقام الأول.

 

وقال الدرندلي لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بعثة سيراليون تواجدت منذ أيام في ليبيريا، وحصلوا على راحة أكثر من مصر، ولابد من منح اللاعبين حقهم في المباراة، خصوصا في ظل أجواء القارة السمراء، ومنتخب مصر لنا ثقل كبير في إفريقيا، وأتمنى تحقيق لقب كأس الأمم في كوت ديفوار وهو ما ينقص هذا الجيل من اللاعبين".

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وأكد: "لدينا لائحة خاصة سيتم تطبيقها بشأن المكافآت، وتم عمل مكافأة استثنائية بعد الفوز على سيراليون".

منتخب مصر، وقد فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد  تريزيجيه ليسجل  الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون 

وتستعرض فيتو في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى. 

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

 

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني  - محمد عبد المنعم -  علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي  -  أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه  - مصطفى محمد - محمد صلاح

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة  

May be an image of ‎1 person, playing soccer, playing football and ‎text that says '‎المتحدة للرياضة S تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 سير اليون اسراه PUMA 16 3 2 6 12 محمد الشناوي هاني عليجبر محمد عبد المنعم محمد حمدي فتحي محمد النني أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه صلاح مصطفى محمد البدلاء محمد صبحي أحمد الشناوي أحمد سامي كماا 10 فتوح orδ MISR BANQUE رامى ربيعه مصطفي فتحي محمود etisalat ACU) Carrier‎'‎‎

 

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

 

 

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