فيتوريا: منتخب مصر لم يقدم الأداء المطلوب ولكنني سعيد بالثلاث نقاط

منتخب مصر، أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حققنا الهدف الذي جئنا إلى ليبيريا من أجله، وهو الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، وفي مثل هذه المباريات التي تقام خارج الديار، الأهم فيها تحقيق الفوز وليس الأداء الجيد.

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وتابع فيتوريا، كانت مباراة صعبة وهذا ما تحدثت عنه قبل المباراة.. لم نظهر بشكل مثالي في المباراة ولكن نجحنا في تحقيق الهدف الأهم وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط والانفراد بصدارة المجموعة

وأضاف فيتوريا، نجحنا أيضا في الحفاظ على نظافة شباكنا وهي بداية جيدة جدا لفريقنا الذي تصدر المجموعة بعد أول جولتين محققا العلامة الكاملة.

روي فيتوريا، فيتو

وأكمل فيتوريا، أجواء المباراة كانت صعبة بعد رحلة طيران طويلة ومرهقة وخوض مران وحيد في ليبيريا في ظروف مناخية صعبة ورطوبة عالية ونجيل صناعي كلها عوامل صعبت المباراة على منتخب مصر ,

وواصل فيتوريا، نجحنا في قطع الكرة عدة مرات في وسط الملعب وهو ما ساعندنا على خطف هدفي الفوز رغم أن أداءنا لم يكن أفضل حاجة

وأختتم فيتوريا تصريحاته بالإشادة بالثنائي تريزيجيه ومحمد الشناوي قائلا: الثنائي كانوا جيدين جدا في مباراة سيراليون.. وأحيي فريق سيراليون لأنهم استطاعوا تقديم أداء جيد أمام منتخب مصر رغم النقص العددي لديهم بعد أن تعرض أحد لاعبيهم للطرد

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض فيتو في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

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بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يقرر فيتوريا إستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة جيبوتي الخميس الماضي لأسباب إنضباطية وعدم إلتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.