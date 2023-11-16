كواليس معسكر المنتخب قبل مباراة جيبوتي بتصفيات المونديال

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر أمام جيبوتي في أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة جيبوتي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتناول لاعبو منتخب مصر وجبة الإفطار في التاسعة صباحا.

ويلقي روي فيتوريا محاضرة فنية حاليا بفندق الإقامة على أن تقام المحاضرة النهائية في الثالثة والنصف عصرا.

كشف وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، عن سبب بيع 6 آلاف تذكرة فقط لمباراة مصر وجيبوتي في أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة جيبوتي، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأكد وليد عبدالوهاب في تصريحات خاصة: "أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر وجيبوتي ولكن تم بيع 6 آلاف تذكرة فقط رغم طرح التذاكر بأسعار ذهيدة.

وأرجع وليد عبدالوهاب: أعتقد أن سبب بيع هذا العدد القليل من التذاكر هو تأثر المصريين بالقضية الفلسطينية وما يحدث لأخواننا في غزة.

وأضاف: أبواب استاد القاهرة لن يتم غلقها على أمل حضور أعداد كبيرة من الجماهير على مدار المباراة.

وقررت هيئة استاد القاهرة فتح أبوابها لجماهير مصر في المباراة المرتقبة أمام جيبوتي اليوم في الثانية ظهرًا.

وتمت الموافقة الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة منتخب مصر، لضربة البداية في أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة جيبوتي، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

وتذاع مباراة مصر وجيبوتي، على قنوات «أون تايم سبورتس 1»، مساء اليوم الخميس، بالإضافة إلى شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المالك الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها أمام منتخب جيبوتي، في اللقاء المحدد له غدا الخميس، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني، أن فيتوريا ينوي الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة جيبوتي، سعيا منه لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط للفريق في تصفيات المونديال، إلى جانب تحقيق فوز عريض يبعث من خلاله برسالة تحذير لباقي منتخبات المجموعة الأولى.

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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد جيبوتي

وبات من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام جيبوتي، فيتو

تصريحات روي فيتوريا قبل مواجهة جيبوتي

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس الأربعاء: يجب أن تكون بداية منتخب مصر قوية أمام جيبوتي، ونتطلع لتحقيق الفوز وتقديم أداء يسعد الجماهير المصرية.

وتابع البرتغالي: مباراة جيبوتي هي بداية مرحلة جديدة الجميع يعلم هدفنا فيها وهو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

رسالة فيتوريا لجماهير مصر

أضاف فيتوريا: "أتمنى أن أرى حضورا جماهيريا كبيرا غدا، خاصة وأننا نقوم بواجبنا والذي يتمثل في اللعب بحماس من أجل تحقيق الفوز".

أشار فيتوريا، "الوقت أمامنا ضيق وبعد مباراة جيبوتي سنخوض رحلة سفر طويلة قبل مواجهة سيراليون، وأملك خبرة كبيرة كمدرب وواجهت العديد من المواقف من بينها تفوق الفرق الصغيرة على الكبيرة".

وأردف: "نسعى للفوز بأكبر عدد من المباريات من أجل الحصول على صدارة المجموعة والتأهل لنهائيات كأس العالم 2026".

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس الأربعاء: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.